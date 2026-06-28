Los tres países anfitriones del Mundial 2026, México, Canadá y Estados Unidos, cumplieron con las expectativas de sus aficionados al clasificarse a los dieciseisavos de final tras superar la fase de grupos. Aunque cada selección recorrió un camino distinto, las tres continúan en carrera con el objetivo de seguir avanzando en el torneo que organizan de manera conjunta.

México fue el equipo más sólido de los anfitriones. El conjunto dirigido por Javier Aguirre cerró la primera fase con puntaje perfecto luego de vencer 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y golear 3-0 a República Checa. Además de terminar como líder del Grupo A, el Tri mantiene su arco invicto, un registro que comparte únicamente con Argentina y Francia en lo que va del campeonato.

Con esa campaña, la selección mexicana ya concentra todos sus esfuerzos en el duelo frente a Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará el martes 30 de junio, desde las 20:00 horas, en el estadio Ciudad de México, donde el conjunto local intentará confirmar su condición de favorito.

Estados Unidos también selló su clasificación luego de un prometedor inicio con goleada 4-1 sobre Paraguay y triunfo 2-0 frente a Australia. Sin embargo, en la última jornada sufrió una derrota por 3-2 ante Turquía. Pese al revés, el entrenador argentino Mauricio Pochettino restó importancia al resultado y aseguró que el verdadero objetivo es conquistar el título. “Hacer historia es ganar una Copa del Mundo, no ganar tres partidos”, afirmó.

El combinado estadounidense buscará dejar atrás ese tropiezo cuando enfrente el miércoles 1 de julio a Bosnia y Herzegovina, desde las 19:00 horas, en el estadio Bahía de San Francisco. El equipo norteamericano espera aprovechar la localía para continuar su camino hacia las rondas decisivas del certamen.

Canadá, por su parte, comenzó su participación con un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, protagonizó la mayor goleada del torneo al imponerse 6-0 sobre Catar y cerró la fase de grupos con una derrota por 2-1 ante Suiza. Esos resultados le permitieron finalizar en el segundo lugar del Grupo B con cuatro puntos y asegurar su clasificación.

El cuadro canadiense abrirá hoy la ronda de dieciseisavos de final enfrentando a Sudáfrica desde las 14:00 horas en el estadio Los Ángeles, en busca de mantener vivo el sueño mundialista.