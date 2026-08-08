La clasificación a la siguiente fase sigue abierta para los 12 equipos de la etapa departamental Copa Perú. Mañana saldrán los 6 campeones de las llaves y los dos segundos mejores ubicados.

Luego de los partidos de ida donde los walk over dieron como ganador a los equipos visitantes Águila Roja (llave 3) y Alfonso Ugarte (llave 6) ante sus rivales Estudiantes y Juan Aurich, que no se jugó por falta de garantías, estos últimos deben bregar mucho para alcanzar ganar por más de 3 goles de diferencia para avanzar a la siguiente fase. Un empate los dejaría eliminados.

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LAS LLAVES

En la llave 1: Jibaja Che luego de ganar en su fortín, tiene 2 goles de diferencia para este domingo definir ante Defensor Marcavelica que jugará en su estadio a partir de las 1:00 p.m.

Mientras en la llave 2 Caysa es favorito de local con sus parciales para ganarle a Atlético Torino, que solo ganó por 1-0 en el partido de ida. El partido se juega desde el Estadio Miguel García Esteves de Chulucanas a partir de las 3:30 p.m.

Por la llave 3, Águila Roja será local en el Estadio de Cura Mori a las 3.00 p,m. ante Estudiantes de Morropón que perdió por W.O., mientras por la llave 4, Sport Loma Negra jugando con su público tratará de revertir el 2-0 ante Ramón Castilla a las 3:00 p.m. en el Estadio de La Unión.

En el Estadio Hermanos Cárcamo de Paita a partir de la 1:30 p.m. chocan 5 de Febrero y San Martín Occidente, que empataron a un gol por bando en el partido de ida..

Y, finalmente, por la llave 6, Juan Aurich tendrá que hacer más de 3 goles al Alfonso Ugarte que ganó por W.O. en Morropón, el cotejo se juega a las 3:30 pm. en el Estadio Sesquicentenario de Sechura.

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¿CÓMO CLASIFICAN?

De acuerdo con el artículo 23 de las Bases Generales de la Copa Perú 2026, en caso de igualdad al término de la llave, primero se tomará en cuenta la diferencia de goles. Si persiste el empate, el clasificado se definirá mediante tanda de penales.

Serán 6 partidos a todo dar, donde solo los mejores seguirán en carrera rumbo al sueño de la Etapa Nacional.

La tercera fase de la departamental se jugará el miércoles 12 de agosto (partido de ida) y Domingo 16 (de vuelta).