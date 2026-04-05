Carlos A. Mannucci se impuso por 2-1 ante la Universidad San Martín, en el Estadio Mansiche de Trujillo, en duelo válido por la fecha dos de la Fase Regional del Grupo 1 del campeonato de la Liga 2 Caliente.

DE IDA Y VUELTA

La San Martín salió a proponer al gramado del Mansiche. Los volante Cristian Vega y Yamir Oliva fueron quienes buscaron el arco carlista defendido por Josué Vargas, que respondió cuando fue exigido. Sin embargo, cuando el reloj marcaba los 17 minutos, por la banda derecha, el mediocampista Gilmar Rodríguez sacó un centro al área y ahí apareció el uruguayo Ignacio Ojeda para controlar el balón y, de taco, habilitar al colombiano José Carlos Muñoz. El extranjero controló el esférico con el pie derecho y luego definió de izquierda, para anotar un golazo y romper la paridad. Era el 1-0.

Con el marcador a su favor, el tricolor se acomodó en el terreno de juego y creció en su juego. Sobre los 45’, el “Charapita” Rely Fernández desbordó por el sector izquierdo, levantó la mirada y envió un centro para que en esta ocasión aparezca el “Leche” Luis Álvarez, quien se disfrazó de “9” y le pegó al balón de cadera, colocando el segundo tanto para los trujillanos.

PERDIÓ TERRENO

En la parte complementaria, el tricolor decidió no arriesgar y se encargó de enfriar las acciones teniendo el balón. Pero, al retroceder sus líneas, el cuadro “Santo” empezó a llevar peligro al pórtico carlista.

A los 74’, el ariete Mauricio Affonso trepó por la banda derecha para habilitar a su compañero Austing Arteaga, quien de un izquierdazo venció la resistencia de Vargas. Era el 2-1 para darle emoción.

Mannucci, sin ideas, defendía con “uñas” y “dientes” los tres puntos en casa. Cuando mejor jugaba San Martín, el recién ingresado Gonzalo Mendoza le cometió una falta al “Leche” Álvarez y el árbitro Renzo Arias le mostró la cartulina roja. El tricolor también se quedaría con un hombre menos tras la expulsión de José Eduardo Caballero.

Al final, triunfo clave para el cuadro trujillano, que recupera terreno en el torneo de ascenso. Sin embargo, tendrá que mejorar para luchar por el objetivo trazado de retornar a la máxima división del fútbol peruano.

ASÍ MARCHAN

El cuadro de Unión Comercio es líder con 6 en el Grupo 1. Luego, le siguen Academia Cantolao (4), Deportivo Llacuabamba (3), Mannucci (3), Pirata FC (1), ADA de Jaén (1), San Martín (1), Universidad César Vallejo (0) y FC San Marcos (0).