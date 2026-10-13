Imparable. Carlos A. Mannucci se impuso por 3-1 a Alianza Universidad de Huánuco, en el Estadio Mansiche de Trujillo y marcha como líder del Grupo C de la Fase Final del campeonato de la Liga 2 Caliente.

SUPERIOR

Apenas a los 7 minutos, el colombiano José Carlos Muñoz ejecutó un tiro de esquina en corto a Javier Núñez, quien cedió el balón a Jorge Ríos. El mediocampista sacó un potente derechazo y venció la resistencia del arquero Carlos Mosquera para anotar el 1-0.

Luego, la visita reaccionó y Marcio Valverde exigió con un remate cruzado al portero tricolor, Gerson Valladares.

Cuando se jugaban los 14′, el carlista Víctor Salazar apareció por la banda izquierda, sacó un centro y dentro del área el ariete Gilmar Rodríguez conectó el balón con golpe de cabeza; sin embargo, el cuidavallas Mosquera voló para desviar el esférico y así evitar la caída de su valla.

A los 14′, el delantero Javier Núñez no perdonó y de un derechazo marcó el segundo tanto de los tricolores.

El extranjero Muñoz tuvo en sus pies una opción clara para aumentar el marcador, pero el portero Mosquera le atajó un lanzamiento desde el punto de penal.

Antes de irse al descanso, el volante Ángel Mautino se ganó la cartulina roja y dejó al cuadro de Alianza Universidad de Huánuco con 10 hombres.

DE IDA Y VUELTA

En la segunda mitad, a los 49′, Jorginho Sernaqué anotó el descuento para e cuadro huanuqueño. Era 1-2.

Para asegurar el triunfo, el volante colombiano Felipe Acosta anotó el tercer tanto carlista a los 83 minutos.

ASÍ MARCHAN

Mannucci es líder del Grupo C con 9 puntos. Luego, le siguen Universidad San Martín (6), Bentín Tacna Heroica (3) y Alianza Universidad de Huánuco (1).

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