Alianza Lima venció 2-1 a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, y volvió a meterse en la lucha por el título.

El equipo blanquiazul se impuso con un autogol de Pedro Díaz, tras un cabezazo de Mateo Antoni, y otro tanto en propia puerta de Álvaro Ampuero, mientras que Diego Soto anotó para el conjunto cusqueño.

El encuentro fue disputado y tuvo un momento clave con la expulsión de Aldair Fuentes, luego de que el VAR detectara una agresión contra Jairo Vélez.

Pese a jugar con diez hombres, Cusco FC consiguió el empate parcial a los 56 minutos, cuando Diego Soto sorprendió con un potente remate desde fuera del área. Sin embargo, Alianza Lima volvió a ponerse en ventaja a los 75 minutos, tras el autogol de Ampuero, y sostuvo el resultado hasta el final.

Con esta victoria, Alianza Lima sumó 19 puntos y quedó a tres unidades de los líderes del Torneo Clausura: Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Sport Huancayo y Alianza Atlético, todos con 22 puntos.

Universitario de Deportes, por su parte, se mantiene con 21 unidades.

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