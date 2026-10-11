Sporting Cristal derrotó 1-0 a UTC este domingo 11 de octubre en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026. Con este resultado, el equipo celeste alcanzó los 22 puntos y pasó a ocupar el primer lugar de la tabla por diferencia de goles.

El único tanto del encuentro llegó a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Luis Ibérico conectó de cabeza un tiro libre para poner en ventaja al conjunto rimense.

El partido tuvo ocasiones de gol para ambos equipos, pero los dirigidos por Sporting Cristal lograron conservar la diferencia hasta el final.

Con esta victoria, Sporting Cristal igualó en puntaje a Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, pero quedó como líder del Clausura gracias a su mejor diferencia de goles.

En la próxima jornada, el cuadro celeste jugará como local frente a Comerciantes Unidos con el objetivo de mantenerse en la cima del campeonato.

Por su parte, UTC continúa sin conseguir victorias en el Torneo Clausura y permanece en el último lugar de la tabla, con apenas dos puntos.

Este resultado complica la situación del equipo cajamarquino, que necesita sumar para alejarse de la zona de descenso.

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