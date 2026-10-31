Si bien no fue el mejor partido de Carlos A. Mannucci en el Estadio Mansiche de Trujillo, su empate 2-2 ante Bentín Tacna Heroica por la última fecha del Grupo C de la Fase Final, le bastó para terminar como líder absoluto de la tabla acumulada de la Liga 2 Caliente. Con este resultado, el equipo carlista aseguró la ventaja de cerrar tanto la semifinal como una hipotética final en condición de local.

PELEADO

Los carlistas tomaron el control del juego y se vio reflejado en el marcador cuando el colombiano Johan Murillo, a los 22 minutos, definió de derecha para vencer la resistencia del cuidavallas Diego Montalvo y así anotar el 1-0 desatando la alegría en las tribunas del Mansiche.

Foto: Sebastián Rivas

Sin embargo, el cuadro tacneño reaccionó y logró la paridad sobre los 32′ por intermedio del uruguayo Mathías López, quien ejecutó un lanzamiento desde los doce pasos.

Antes de irse al descanso, a los 42′, apareció Kléiber Palomino con un potente derechazo que batió al portero Gerson Valladares, poniendo el 2-1 parcial a favor de la visita.

En la segunda mitad, el tricolor reaccionó y encontró la paridad sobre los 50′. El colombiano Felipe Acosta no perdonó dentro del área y, con un remate de derecha, fusiló a Montalvo para decretar el 2-2 definitivo.

Con este punto, los carlistas cerraron su serie en lo alto de la clasificación con 14 puntos, superando a la San Martín (12), Bentín Tacna Heroica (7) y Alianza Universidad de Huánuco (2).

Foto: Sebastián Rivas

EL RIVAL

Los carlistas se medirán ante la Asociación Deportiva Agropecuaria (ADA) Jaén en la etapa semifinal del torneo de ascenso. El club trujillano, al terminar puntero de la tabla acumulada de la Liga 2, con 42 puntos, tiene el derecho de elegir cómo iniciar esta recta final.

Foto: Sebastián Rivas

Por ello, el primer encuentro se jugará en el Estadio Víctor Montoya Segura (Jaén), mientras que el partido de revancha se definirá en el Mansiche de Trujillo.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad