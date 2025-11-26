La esgrimista peruana María Luisa Doig conquistó la medalla de oro en espada femenina en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, otorgándole al Team Perú su novena presea dorada.

La deportista, una de las abanderadas nacionales, venció en la final a la paraguaya Montserrat Viveros por 14-9 en el Polideportivo 1 de la Videna, revalidando así el título que obtuvo en Valledupar 2022.

Doig tuvo una participación impecable: ganó todos sus combates del poule #2, avanzó a cuartos de final donde derrotó 15-4 a la venezolana Eliana Lugo y superó en semifinales a la colombiana Carmen Correa por 15-9. Su victoria se suma al oro logrado este martes por la dupla peruana Diego Morín y Alexia Arenas en rifle de aire mixto.

Triple olímpica y figura destacada de la esgrima peruana, Doig suma este nuevo logro a su trayectoria, que incluye oros en los Bolivarianos y Suramericanos de 2022 y una plata en los Panamericanos de Santiago 2023.

🎥🥹 ¡Hasta las lágrimas! María Luisa Doig le regala, con su talento, determinación y amor por la patria, una nueva medalla de oro al Perú en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. ¡Gracias, campeona! ❤️ pic.twitter.com/P3124CgggA — ipdperu (@ipdperu) November 25, 2025