La esgrimista peruana María Luisa Doig conquistó la medalla de oro en espada femenina en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, otorgándole al Team Perú su novena presea dorada.
La deportista, una de las abanderadas nacionales, venció en la final a la paraguaya Montserrat Viveros por 14-9 en el Polideportivo 1 de la Videna, revalidando así el título que obtuvo en Valledupar 2022.
Doig tuvo una participación impecable: ganó todos sus combates del poule #2, avanzó a cuartos de final donde derrotó 15-4 a la venezolana Eliana Lugo y superó en semifinales a la colombiana Carmen Correa por 15-9. Su victoria se suma al oro logrado este martes por la dupla peruana Diego Morín y Alexia Arenas en rifle de aire mixto.
Triple olímpica y figura destacada de la esgrima peruana, Doig suma este nuevo logro a su trayectoria, que incluye oros en los Bolivarianos y Suramericanos de 2022 y una plata en los Panamericanos de Santiago 2023.
