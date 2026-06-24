Lionel Messi celebra este 24 de junio sus 39 años de edad concentrado con la selección de Argentina en el Mundial 2026, donde continúa ampliando su legado. El astro rosarino se ha convertido en el máximo goleador histórico de la Albiceleste en la Copa del Mundo y atraviesa una racha extraordinaria al marcar en sus últimos seis partidos con el combinado nacional.

El capitán argentino está decidido a conducir a su selección hacia un segundo título mundial consecutivo. Hasta el momento ha sido determinante en la campaña de Argentina, al anotar cinco de los goles que permitieron las victorias sobre Argelia por 3-0 y Austria por 2-0 durante las dos primeras jornadas del torneo.

Gracias a esos resultados, el equipo dirigido por Lionel Scaloni aseguró el primer lugar del Grupo J y avanzó a los dieciseisavos de final. Aunque el entrenador adelantó que realizará modificaciones en la formación titular, no se descarta que Messi tenga algunos minutos este sábado cuando Argentina enfrente a Jordania en Arlington, Dallas.

La fecha especial no pasó desapercibida para la Asociación del Fútbol Argentino, que dedicó un mensaje de reconocimiento a su máxima figura. “El reconocimiento es tan simple como absoluto: gracias por tanto fútbol, por tanto ejemplo y por tanto orgullo nacional”, expresó la entidad en sus plataformas oficiales para homenajear al jugador nacido el 24 de junio de 1987 en el hospital Italiano de Rosario.

La celebración del cumpleaños será privada y se desarrollará en la concentración argentina en Kansas City. Tras la sesión de entrenamiento programada para las 18:00 horas, los integrantes del plantel compartirán un momento especial junto a Messi, quien sigue siendo el principal referente de una selección que aspira a repetir la gloria alcanzada en la anterior edición del Mundial.