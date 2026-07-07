Lionel Messi resaltó el carácter y la fortaleza anímica de la selección argentina luego de la espectacular remontada por 3-2 sobre Egipto, resultado que le permitió sellar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

La Albiceleste estuvo contra las cuerdas tras verse dos goles abajo, pero reaccionó en los minutos finales para mantenerse con vida en la máxima cita del fútbol.

“Felicidad por haber conseguido el pase, se había puesto dura con el 2-0 y muy emocionante darlo vuelta otra vez”, declaró el capitán argentino al término del compromiso. Messi fue uno de los protagonistas de la clasificación al marcar el segundo tanto de su equipo, pese a que en el primer tiempo desperdició un penal que pudo cambiar el desarrollo del encuentro.

El delantero reconoció que no es la primera vez que Argentina atraviesa momentos de sufrimiento en el torneo, recordando el exigente duelo frente a Cabo Verde, que se resolvió en la prórroga. “A sufrir mucho. Pero esto es el Mundial y todo está muy igualado. No es fácil levantar un 2-0, pero como digo siempre, este grupo nunca baja los brazos”, afirmó el jugador del Inter Miami.

Con su anotación frente a Egipto, Messi alcanzó los ocho goles en el Mundial 2026 y elevó a 21 su cuenta personal en las Copas del Mundo, afianzándose como el máximo goleador en la historia del torneo. El astro argentino continúa siendo la principal referencia ofensiva de una selección que mantiene intacto el sueño de conquistar el título.

Finalmente, el capitán elogió la entrega de sus compañeros y agradeció el respaldo de los hinchas durante la dramática clasificación. “Una locura lo que hizo este grupo hoy, en esta eliminatoria, y muy feliz que la gente pueda seguir disfrutando de esto”, concluyó Messi.