Lionel Messi, capitán de la selección argentina, aseguró que el duelo frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 tendrá un significado especial por tratarse de una de las grandes potencias del fútbol, aunque dejó en claro que el plantel está concentrado únicamente en el aspecto deportivo del compromiso.

“Obviamente jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia y siempre que jugás contra potencias son partidos especiales. En lo personal es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos menos contra Inglaterra, así que va a ser lindo también por ese lado”, expresó el delantero, quien buscará conducir a la Albiceleste hacia una nueva final de la Copa del Mundo.

Messi también se refirió al contexto histórico que suele rodear cada enfrentamiento entre argentinos e ingleses, marcado por la guerra de las Islas Malvinas y el inolvidable partido de los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona marcó dos de los goles más recordados en la historia de las Copas del Mundo. Sin embargo, el capitán argentino insistió en que el actual plantel mantiene el foco exclusivamente en el fútbol.

“Obviamente todo lo que vi y recuerdo es por videos e imágenes que continuamente los argentinos vemos y revivimos (de 1986). Pero creo que este grupo está acostumbrado a jugar partidos de fútbol, sea cuál sea el rival”, afirmó Messi, restando importancia a cualquier elemento ajeno a la competencia deportiva.

El astro argentino sostuvo que el encuentro debe afrontarse como lo que representa: una semifinal mundialista frente a un rival de máxima exigencia. “Es una gran selección e intentaremos llegar de la mejor manera para volver a competir”, señaló el capitán.