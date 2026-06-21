La selección de Brasil cumplió este domingo 21 de junio una nueva jornada de entrenamientos con miras al encuentro frente a Escocia, programado para el miércoles 24 de junio por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026.

El equipo que dirige Carlo Ancelotti trabajó en el complejo Columbia Park, en Morristown, Nueva Jersey, con varias ausencias que generaron preocupación entre los aficionados.

Entre los jugadores que no participaron de la sesión en el campo estuvieron los defensas Danilo, Douglas, Marquinhos y Gabriel Magalhães, además del mediocampista Casemiro, el delantero Matheus Cunha y el extremo Raphinha. La ausencia de estos futbolistas encendió las alarmas a pocos días de un compromiso clave en la fase de grupos.

Sin embargo, desde los pasillos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se encargaron de llevar tranquilidad. La entidad informó que la mayoría de los jugadores ausentes realizó trabajos regenerativos en el gimnasio como parte de la planificación física del equipo, descartando inicialmente problemas de gravedad.

La principal excepción es Raphinha. La CBF confirmó que el atacante será baja para el partido ante Escocia debido a una lesión muscular en el muslo derecho sufrida durante el último encuentro frente a Haití. El extremo del FC Barcelona permanece bajo observación médica y todavía no existe una fecha definida para su regreso a las canchas.

El departamento médico de la selección brasileña trabaja intensamente para acelerar la recuperación del futbolista, considerado una de las principales figuras ofensivas del plantel. Su ausencia representa una sensible pérdida para el esquema de Ancelotti en el cierre de la fase de grupos.

Por otro lado, una noticia alentadora para la ‘Canarinha’ es la posible reaparición de Neymar. El delantero formó parte del grupo de 16 jugadores que entrenó en Morristown y podría ser tomado en cuenta para enfrentar a Escocia, luego de superar progresivamente una lesión muscular en la pantorrilla derecha. El estratega italiano dejó abierta la posibilidad de incluirlo en la convocatoria.

Brasil llega a la última jornada como líder del Grupo C con cuatro puntos y tiene prácticamente asegurado su boleto a los dieciseisavos de final. Escocia, en cambio, necesita al menos un empate para mantener vivas sus opciones de avanzar como uno de los mejores terceros del certamen.