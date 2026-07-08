El entrenador de la selección de Suiza, Murat Yakin, comenzó a calentar el duelo de cuartos de final del Mundial 2026 al asegurar que Argentina, vigente campeona del mundo, no es un rival invencible.

El técnico helvético considera que el conjunto sudamericano ha dejado ver ciertas debilidades en sus anteriores presentaciones frente a Cabo Verde y Egipto.

“Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad”, manifestó Yakin, convencido de que su selección cuenta con argumentos suficientes para competir de igual a igual frente a la Albiceleste.

Suiza alcanzó los cuartos de final luego de eliminar a Colombia en una dramática definición por penales, imponiéndose por 4-3 tras igualar en el tiempo reglamentario. Ahora, los europeos enfrentarán a Argentina este sábado 11 de julio en Kansas City, en un duelo que otorgará un boleto a las semifinales de la Copa del Mundo.

El estratega suizo adelantó que el aspecto táctico será determinante para intentar sorprender al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. “Este va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble”, expresó el entrenador.

Yakin destacó que alcanzar los cuartos de final representa un sueño para el fútbol suizo, aunque aseguró que su equipo no se conforma con lo conseguido.

“Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que se pudo comprobar. Con la madurez y la calidad de nuestros jugadores podemos lograr grandes cosas”, apuntó el técnico, ilusionado con seguir haciendo historia en el Mundial 2026.