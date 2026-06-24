La selección de España afrontará este viernes 26 de junio un partido clave ante Uruguay por la tercera y última jornada del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 19:00 horas en Guadalajara, México, y los españoles llegarán con la intención de asegurar el primer lugar de la serie.

El defensor Aymeric Laporte dejó en claro que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente no piensa reservar jugadores ni especular con el resultado. España lidera actualmente el grupo con cuatro puntos, seguida por Cabo Verde y Uruguay con dos unidades cada uno, mientras que Arabia Saudita cierra la clasificación con un punto.

“Tenemos claro que van a ir a full. Sería nuestro caso si estuviéramos en su posición. Es lo normal en un equipo. Vamos por el primer lugar”, declaró Laporte al referirse a la necesidad de Uruguay de obtener una victoria para aspirar a la clasificación a los dieciseisavos de final.

El zaguero también destacó la confianza que existe dentro del plantel español, que acumula una extensa racha de partidos sin conocer la derrota. “Ante los que se encierran atrás, los partidos se enquistan un poco más. Pero llevamos 33 partidos sin perder, nos han jugado de todas las maneras posibles. Depende mucho de nosotros. Si tenemos el día es muy difícil ganarnos”, sostuvo.

España tiene prácticamente asegurado su pase a la siguiente ronda, pero pretende cerrar la fase de grupos en lo más alto para obtener ventajas en el cuadro de eliminación directa. Este jueves, la delegación viajó a Guadalajara tras completar su último entrenamiento en la Baylor School de Chattanooga. La única baja confirmada es la de Víctor Muñoz, quien no se encuentra en condiciones físicas para disputar el encuentro.

Una vez finalizado el compromiso ante Uruguay, la selección española regresará a Chattanooga para continuar su preparación. Allí permanecerá algunos días antes de afrontar los dieciseisavos de final.