La selección de Marruecos afrontará este viernes una de las pruebas más exigentes del Mundial 2026 cuando se mida con Francia por los cuartos de final. El encuentro se disputará desde las 15:00 horas en el estadio Boston, de Foxborough, donde los africanos intentarán dar un nuevo golpe sobre la mesa frente a uno de los principales candidatos a conquistar la Copa del Mundo.

El combinado marroquí llega respaldado por una generación de futbolistas que ha consolidado su crecimiento en los últimos años. Después de sorprender al mundo con su histórica campaña en el Mundial de Catar 2022, el fútbol de ese país confirmó su evolución con la obtención del título en el Mundial Sub-20, consolidando un proyecto que hoy rinde frutos en la máxima cita del fútbol.

En su camino hacia los cuartos de final, Marruecos dejó en el camino a Países Bajos tras imponerse en la definición por penales en los dieciseisavos de final y posteriormente goleó por 3-0 a Canadá en los octavos, resultados que fortalecieron la confianza de un equipo que ha demostrado equilibrio y eficacia en todas sus líneas.

El entrenador Mohamed Ouahbi ha conseguido imprimir personalidad y carácter a su selección. Achraf Hakimi lidera al equipo dentro del campo, mientras que Azzedine Ounahi y Brahim Díaz aportan creatividad y peligro en ataque. Bajo los tres palos, Bono continúa siendo una garantía gracias a sus decisivas intervenciones.

Marruecos ha dejado de ser un rival accesible y hoy es considerado por muchos como un serio aspirante a disputar la final del Mundial 2026. Sin embargo, antes deberá superar un exigente examen frente a Francia, un duelo que pondrá a prueba el verdadero alcance de las aspiraciones del conjunto africano.