El delantero Neymar da Silva Santos Júnior anunció su retiro de la selección de Brasil tras la eliminación de la Canarinha en los octavos de final del Mundial 2026, luego de caer por 2-1 ante Noruega en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Visiblemente emocionado, el atacante del Santos confirmó el final de su ciclo con la selección brasileña al término del encuentro.

“Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó”, declaró tras el partido.

Con este anuncio, Neymar pone fin a una carrera internacional que se extendió por 5.748 días, desde su debut con la absoluta en 2010 hasta su despedida en la Copa del Mundo de 2026.

Se despide como máximo goleador histórico

Neymar concluye su etapa con la selección brasileña como el máximo goleador histórico, con 80 goles en 130 partidos, superando el registro de Pelé. Su último tanto llegó de penal en el tiempo de descuento frente a Noruega.

Su debut con la Canarinha también tuvo lugar en el MetLife Stadium, cuando marcó en la victoria por 2-0 sobre Estados Unidos el 10 de agosto de 2010, iniciando una trayectoria que lo convirtió en una de las principales figuras del fútbol brasileño.

Cuatro Mundiales sin el ansiado título

Durante su carrera internacional, Neymar disputó cuatro Copas del Mundo:

Brasil 2014.

Rusia 2018.

Catar 2022.

Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Pese a su protagonismo, no consiguió conquistar el sexto título mundial para Brasil.

En el Mundial de 2014 sufrió una fractura vertebral en los cuartos de final frente a Colombia y se perdió la semifinal ante Alemania. En 2018, Brasil fue eliminado por Bélgica; en 2022 cayó frente a Croacia en los penales; y en 2026 quedó fuera del torneo tras la derrota ante Noruega.

También buscó la gloria en la Copa América

Neymar participó en las ediciones de la Copa América de 2011, 2015 y 2021.

Su mejor resultado fue el subcampeonato conseguido en 2021, cuando Brasil perdió la final por 1-0 frente a Argentina en el estadio Maracaná.

No pudo disputar la Copa América Centenario de 2016 al priorizar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde obtuvo la medalla de oro, uno de los mayores logros de su carrera con la selección junto con la Copa Confederaciones 2013. Además, una lesión lo dejó fuera de la Copa América 2019 y tampoco participó en la edición de 2024 por problemas físicos.

Un final marcado por las lesiones

El regreso de Neymar para el Mundial 2026 sorprendió debido a que había permanecido 981 días sin jugar con la selección brasileña por diversas lesiones.

Convocado por el técnico Carlo Ancelotti, tuvo una participación limitada: ingresó en la fase de grupos frente a Escocia y disputó cerca de media hora en el encuentro de octavos contra Noruega.

El delantero marcó de penal en el tiempo añadido, pero el doblete de Erling Haaland selló la eliminación brasileña y el cierre definitivo de una de las carreras más destacadas de la historia reciente del fútbol de ese país.