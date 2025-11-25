La escuadra de F.C. Barrio 7 ganó 2-1 a la Academia Guzmán Sandoval, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de El Porvenir, y se metió a la pelea por ganar el Grupo B de la liguilla final de la Segunda División del fútbol porvenireño.

VER MÁS: Miguel Grau y Manolo Salinas lideran el ascenso de Huanchaco

Los dirigidos por Arnold Zavaleta sacaron adelante un cotejo clave en sus aspiraciones por meterse a la semifinal. El goleador Kevin Rodríguez fue la figura del partido, al marcar los dos tantos, y guio a su querido club del distrito de Alto Trujillo a una victoria.

Por la misma serie, el favorito Atlético Nacional El Porvenir goleó 3-1 a la Academia Milán F.C.

En la serie B, a falta de una fecha, Atlético Nacional El Porvenir es puntero con 6 puntos. Luego, le siguen F.C. Barrio 7 y Academia Guzmán Sandoval con 3. Después está Academia Milán F.C. con 0 puntos.

PELEADO

Mientras tanto, en el Grupo A, el poderoso Los Tigres de Zela venció 1-0 a la Asociación Deportiva Los Andes. El tanto del triunfo lo anotó Jefferson Tirado. En otro resultado, J. R. Contreras derrotó 7-3 a la Academia Ajax.

Los Tigres de Zela sumaron 6 puntos y prácticamente sellaron su pase a la semifinal en su serie. Le siguen, Los Andes y J. R. Contreras, con 3; y Academia Ajax, sin punto alguno.