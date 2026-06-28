La selección de Paraguay afrontará mañana uno de los retos más importantes de su campaña en el Mundial 2026 cuando enfrente a Alemania, desde las 15:30 horas en el estadio de Boston, por los dieciseisavos de final. El entrenador Gustavo Alfaro podrá contar finalmente con Miguel Almirón, habilitado para disputar el encuentro.

Almirón vuelve a estar disponible luego de la polémica expulsión sufrida frente a Turquía. El volante del Atlanta United de la MLS vio la tarjeta roja tras dirigirse a un rival cubriéndose la boca, una acción que, tras la intervención del VAR, se convirtió en el primer caso de expulsión en una Copa del Mundo bajo la nueva normativa conocida como la “ley Vini”, implementada para combatir los insultos de carácter racista.

No obstante, Alfaro también deberá resolver algunos inconvenientes en su formación. El defensor Omar Alderete es duda debido a una lesión, mientras que el mediocampista Diego Gómez no podrá estar presente al acumular dos tarjetas amarillas, lo que obligará al estratega argentino a replantear su esquema para mantener el equilibrio del equipo.

Pese a la ausencia, Gómez envió un mensaje de aliento a sus compañeros y a la afición paraguaya a través de sus redes sociales. “Volvimos para competir y vamos a pelear hasta el final. ¡Pusimos a Paraguay de pie ante los ojos del mundo! Cuando un paraguayo cree, nada es imposible”, escribió el futbolista, quien seguirá el compromiso desde fuera del campo.

El encuentro también tendrá un ingrediente histórico, ya que paraguayos y alemanes volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo 24 años después del recordado duelo de los octavos de final de Corea-Japón 2002. En aquella ocasión, la Albirroja resistió durante gran parte del compromiso, pero un agónico gol de Oliver Neuville selló la clasificación de la Mannschaft.

El ganador de este atractivo enfrentamiento avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el vencedor del choque entre la favorita Francia y Suecia. Paraguay buscará escribir un nuevo capítulo en su historia mundialista y dejar atrás el amargo recuerdo de aquella eliminación sufrida hace más de dos décadas.