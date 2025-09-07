Ignacio Buse se consagró campeón del Challenger de Sevilla 2025 al vencer al argentino Genaro Olivieri en un partido sufrido y emocionante.

El encuentro se disputó en las canchas del Real Club de Tenis Betis y terminó con parciales de 6-3, 3-6 y 6-3 a favor del tenista peruano, quien demostró gran determinación y solidez en los momentos clave.

Este título fue el segundo Challenger en la carrera de Buse, tras su triunfo anterior en Heilbronn, Alemania. Con esta victoria, Ignacio suma puntos valiosos para el ranking ATP, fortaleciendo su confianza y posición de cara a próximos desafíos, como la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis que disputará con Perú ante Portugal.

El desempeño destacado del peruano Ignacio Buse refleja su crecimiento y proyección internacional como la principal raqueta del tenis peruano, generando gran expectativa sobre sus futuros logros en el circuito profesional.