En medio de voleibolistas de Lima y extranjeras, cuatro arequipeñas se encuentran en la Liga Peruana de Vóley y dos entrenan con el primer equipo de San Martín. La última en debutar fue Kiara Lazo Pacheco (central) con 15 años de edad, integrante en el club Géminis que dirige Natalia Málaga.

Kiara con 1.75 m de estatura y estudiante en el colegio De la Salle ingresó el fin de semana último al campo de juego donde su equipo Géminis perdió 3-0 ante Atenea. Marcó su debut en la máxima división del voley peruano.

Fátima Villafuerte (central), con 18 años de edad, es otra arequipeña que buscar abrir un camino en el vóley peruano, después de dos temporadas en Túpac Amaru pasó a formar parte de Universitario, aún no ha jugado.

La arequipeña Evadelaida Talavera Napanga (líbero), de 23 años de edad, juega en Deportivo Wanka, anteriormente lo hizo en Molivoleibol, Alianza Lima y Regatas Lima.

La mollendina Edith Gonzáles Rodríguez (receptora), de 25 años de edad, juega en Deportivo Wanka. Fue seleccionada nacional en vóley playa.

Mientras tanto, Dara Herrada Huarcayo (central) de 1.80 m de estatura y 15 años de edad, y Fernanda Pinto Téllez, de 15 años de edad, con 1.82 m de estatura entrenan en el primer equipo de San Martín, a la espera de una oportunidad.