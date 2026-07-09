La Federación de Fútbol de Estados Unidos confirmó este jueves que el delantero Christian Pulisic sufrió una microfractura y un hematoma óseo en la tibia y el peroné de la pierna derecha durante la derrota por 4-1 frente a Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026. El atacante del AC Milan abandonó el campo a los 59 minutos, poco después de que los europeos marcaran el tercer tanto del encuentro disputado en Seattle.

La lesión se produjo al inicio del segundo tiempo, cuando Pulisic impactó su pierna contra la del belga Youri Tielemans en un intento por rematar al arco. Tras permanecer varios minutos con visibles dificultades para caminar, el seleccionador Mauricio Pochettino decidió sustituir a su principal figura. Ya en el banco de suplentes, el futbolista, visiblemente afectado, se cubrió el rostro con la camiseta mientras recibía atención médica.

“A Christian Pulisic se le ha diagnosticado una microfractura y un hematoma óseo en la tibia y el peroné de la pierna derecha”, informó la federación estadounidense, que además señaló que trabajará de manera conjunta con el AC Milan en el proceso de recuperación del jugador. Según ESPN, el tiempo estimado de baja será de entre cuatro y seis semanas.

A sus 27 años, Pulisic afrontaba la Copa del Mundo disputada en territorio estadounidense como el gran líder del equipo, pero cerró su participación con una asistencia y sin goles. Tras la eliminación, reconoció su frustración por el desenlace del torneo. “Es simplemente frustrante terminar así, por supuesto, pero ahora tengo tiempo para descansar, así que espero que esté bien”, declaró.

Sus palabras generaron reacciones de antiguas figuras del fútbol estadounidense. Carli Lloyd respondió en la red social X que “uno descansa cuando su carrera como jugador ha terminado. Punto”, mientras que Landon Donovan afirmó que a él “habría hecho falta que me sacaran del campo a la fuerza”, cuestionando la salida del atacante en un momento decisivo.