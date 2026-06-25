La cuarta fecha del Rally Mobil 2026 generará un impacto económico superior a S/ 2,04 millones en la región Piura, de acuerdo con estimaciones de los organizadores del campeonato.

La competencia se desarrollará del 26 al 28 de junio con el respaldo del Gobierno Regional Piura y reunirá a pilotos nacionales e internacionales, además de equipos técnicos, periodistas y visitantes que ya comenzaron a llegar a la región.

La ceremonia de partida está programada para este jueves a las 7:00 p.m. en la avenida Vice, dando inicio a una de las fechas más importantes del calendario del automovilismo peruano.

Hoteles, restaurantes y transporte serán los más beneficiados

El movimiento económico previsto se concentrará principalmente en los sectores de hotelería, restaurantes, transporte, combustible y comercio local.

Según los organizadores, más de 150 integrantes de los equipos participantes ya se encuentran entre Piura y Sullana, generando demanda de hospedaje, alimentación y otros servicios desde los días previos al inicio de la competencia.

Este flujo de visitantes también beneficia a pequeños negocios y emprendimientos vinculados al turismo y al comercio.

Gobierno Regional apuesta por el turismo deportivo

El Gobierno Regional Piura informó que respaldó la realización del evento al considerar que representa una oportunidad para fortalecer el turismo y posicionar a la región como sede de competencias deportivas de alcance nacional e internacional.

Como parte del apoyo institucional, facilitó aspectos logísticos y espacios estratégicos como Arena Piura, donde se desarrollarán algunas de las pruebas especiales del campeonato.

Rally promocionará destinos turísticos de Piura

Además del impacto económico inmediato, el Rally Mobil permitirá mostrar los atractivos turísticos y paisajes de diversos distritos de la región.

Las rutas de competencia recorrerán sectores de Las Lomas, Tambogrande, Lancones y Piura, escenarios que serán difundidos mediante transmisiones en vivo, reportajes especializados y contenido digital.

Los organizadores estiman que la cobertura del evento podría superar los 20 millones de visualizaciones en distintas plataformas, contribuyendo a fortalecer la imagen de Piura como destino turístico y deportivo.

Competencia reunirá pilotos de cinco países

La cuarta fecha del Rally Mobil contará con la participación de pilotos provenientes de Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Paraguay, además de la presencia de periodistas nacionales e internacionales especializados en deportes de motor.

Con ello, Piura se convertirá durante tres días en el principal escenario del automovilismo peruano y en una vitrina para promocionar su potencial económico, turístico y deportivo.