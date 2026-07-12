A pocas horas de la primera semifinal del Mundial 2026, el capitán de la selección española, Rodri, envió un mensaje de respaldo y serenidad a Lamine Yamal, una de las principales figuras del equipo dirigido por Luis de la Fuente. España enfrentará este martes 14 de julio a Francia, desde las 14:00 horas, en el estadio de Dallas, con el objetivo de alcanzar la gran final del torneo.

El mediocampista del Manchester City consideró que el joven delantero aún debe aprender a controlar la ansiedad propia de los grandes escenarios. “Creo que Lamine necesita calmar un poco esa ansiedad que tiene a veces de demostrar. Es un jugador importante para nosotros por lo que hace con y sin balón”, afirmó Rodri en la previa del esperado compromiso.

El volante de 30 años destacó además la personalidad y la inteligencia futbolística del atacante español, aunque recordó que todavía atraviesa una etapa de formación. “Es verdad que al final tiene 19 años y muchas veces hay que tranquilizarlo”, comentó, resaltando el enorme potencial que posee una de las mayores promesas del fútbol europeo.

Rodri también comparó el crecimiento de Yamal con sus propios inicios como profesional. “Yo a esa edad estaba empezando en el fútbol profesional, ni siquiera al máximo nivel”, señaló, subrayando que el delantero ya ha demostrado una madurez poco habitual para un futbolista de su generación, especialmente durante la Eurocopa 2024.

España buscará ante Francia el pase a la segunda final mundialista de su historia, luego de la conseguida en Sudáfrica 2010, donde levantó el único título de su palmarés. El vencedor del encuentro disputará la final frente al ganador de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Con la experiencia de Rodri y el desequilibrio de Lamine Yamal como principales argumentos, la selección española confía en mantener el nivel exhibido durante el torneo y dar un paso más hacia la conquista de una nueva Copa del Mundo, en un duelo que enfrentará a dos de las selecciones más fuertes del campeonato.