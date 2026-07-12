Julián Álvarez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y su sobresaliente actuación con Argentina en el Mundial 2026 no ha pasado desapercibida en Europa.

El delantero cordobés fue una de las figuras en la clasificación de la Albiceleste a las semifinales tras vencer a Suiza, rendimiento que incrementó su cotización y desató una intensa disputa entre varios gigantes del continente.

Al interés previamente conocido de Barcelona y Real Madrid se sumó el Arsenal, que ya inició conversaciones con el Atlético de Madrid para intentar concretar el fichaje del atacante.

Según informó el diario británico The Independent, el club londinense trabaja desde hace varias semanas para cerrar la operación antes del final de la pretemporada, aprovechando un escenario que cambió favorablemente en las últimas semanas.

Pese a las ofertas que comienzan a llegar, el deseo del futbolista parece estar definido. “Hablé con la gente del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño”, afirmó Julián Álvarez durante su participación en el Mundial 2026, dejando entrever que su prioridad es vestir la camiseta del Barcelona.

El presidente del conjunto catalán, Joan Laporta, confirmó que presentó una propuesta superior a los 100 millones de euros para hacerse con los servicios del delantero. Sin embargo, el Atlético de Madrid rechazó la oferta, al igual que otra presentada por el Real Madrid, al considerar insuficiente el monto para desprenderse de una de sus principales figuras.

De acuerdo con The Independent, el Arsenal estaría dispuesto a desembolsar cerca de 90 millones de libras esterlinas por el atacante argentino, mientras que el Atlético mantiene una tasación superior a los 100 millones, una diferencia económica que por ahora impide alcanzar un acuerdo entre ambas instituciones.

A sus 26 años, Julián Álvarez continúa consolidándose como uno de los delanteros más codiciados del fútbol europeo. Con la camiseta del Atlético de Madrid acumula 106 partidos, 49 goles y 17 asistencias, cifras que respaldan el creciente interés de los principales clubes del continente mientras el atacante mantiene su enfoque en llevar a Argentina a la final del Mundial 2026.