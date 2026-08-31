“Me vacié, ya no tengo más para dar”. Con esas palabras, Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto de 2026 su retiro de la selección argentina, cerrando una etapa de 21 años con la Albiceleste.

La noticia provocó inmediatamente una ola de mensajes de compañeros, exintegrantes de la selección, familiares, clubes y deportistas argentinos, quienes destacaron tanto su trayectoria deportiva como su influencia dentro del vestuario.

Rodrigo De Paul: “El más grande de toda la historia”

Uno de los mensajes más extensos fue el de Rodrigo De Paul, compañero de Messi tanto en la selección argentina como en Inter Miami.

El mediocampista destacó el compromiso del capitán con Argentina, su liderazgo dentro del grupo y el trato que mantuvo con futbolistas y trabajadores de la selección.

“Solo gracias, el más grande de toda la historia”, escribió De Paul, quien también aseguró que Messi es “eterno”.

Paredes y Cuti Romero agradecen al capitán

Leandro Paredes, otro de los futbolistas que compartió numerosos años con Messi en la selección, publicó un breve mensaje de despedida.

“Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán”, expresó.

Por su parte, el defensor Cristian “Cuti” Romero manifestó su admiración y agradecimiento por lo que Messi representó para él y para Argentina.

“Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido”, señaló antes de cerrar su mensaje con un “gracias eternas capitán”.

Ángel Di María: “Gracias por haber elegido ser argentino”

Ángel Di María, uno de los grandes socios futbolísticos de Messi durante su etapa con la selección, también reaccionó al anuncio.

El exinternacional argentino destacó especialmente la decisión que tomó Messi desde joven de representar a Argentina.

“Vamos a estarte agradecidos toda la vida por ser argentino”, escribió Di María, quien recordó que Messi llevó al seleccionado “a lo más alto del mundo”.

El rosarino pudo haber representado a España durante sus primeros años en Europa, pero mantuvo su decisión de jugar para Argentina.

Gerónimo Rulli destaca el legado humano de Messi

El arquero Gerónimo Rulli centró su despedida no solo en el futbolista, sino también en la persona que conoció dentro del plantel.

“Sos eterno”, señaló antes de destacar valores como la resiliencia, el trabajo, el compañerismo y el amor por Argentina.

Rulli afirmó que haber conocido a “Leo, el ser humano” fue una de las experiencias que le dejó compartir vestuario con el capitán argentino.

Antonela Roccuzzo: “Qué orgullo haber estado al lado tuyo”

Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, publicó uno de los mensajes más personales tras el anuncio.

“Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños”, expresó.

Roccuzzo acompañó durante años la trayectoria del futbolista tanto en sus clubes como en la selección y cerró su mensaje asegurándole que él y su familia lo aman “infinito”.

Newell’s Old Boys despide a su hincha más famoso

Newell’s Old Boys, club de Rosario donde Messi realizó parte de sus divisiones menores antes de trasladarse a Barcelona, también reaccionó a su despedida.

“Gracias, Leo”, publicó la institución junto a una imagen del futbolista besando la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022.

Messi ha expresado en distintas ocasiones su identificación con el club rosarino, aunque desarrolló prácticamente toda su carrera profesional fuera de Argentina.

Franco Colapinto: “Sos el ejemplo de todos”

Las reacciones también llegaron desde otras disciplinas.

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto agradeció a Messi por los años en los que representó a Argentina y por haberse recuperado de las derrotas sufridas durante su carrera con la selección.

“Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo”, señaló.

Colapinto describió al capitán argentino como “el ejemplo de todos”.

El fútbol mundial despide una era

El anuncio de Messi generó repercusiones más allá de Argentina.

La FIFA reaccionó públicamente a su retiro, mientras medios internacionales describieron la decisión como el cierre de una de las etapas más importantes de la historia reciente del fútbol.

Messi deja la selección a los 39 años, después de 207 partidos y 125 goles, según los registros difundidos tras su despedida.

Su palmarés con Argentina incluye el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022, además de los títulos obtenidos en categorías juveniles y en los Juegos Olímpicos.