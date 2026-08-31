Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro de la selección argentina, poniendo fin a una etapa de más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

El futbolista de 39 años comunicó su decisión mediante un mensaje en redes sociales, semanas después de que Argentina terminara como subcampeona del Mundial 2026 tras perder la final frente a España.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”

Messi explicó que tomó la decisión después de reflexionar durante varias semanas tras el final de la Copa del Mundo.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho”, escribió el capitán argentino en su mensaje de despedida.

En otro de los pasajes más contundentes sostuvo: “Me vacié, ya no tengo más para dar”, y señaló que existen jóvenes futbolistas preparados para asumir un mayor protagonismo en el seleccionado.

El rosarino también manifestó que siempre dejó todo por la camiseta argentina y agradeció el apoyo recibido durante sus más de 20 años en el equipo nacional.

Lee aquí: Atlético Torino y Caysa pasan a la etapa Nacional de la Copa Perú en Piura

Messi se despide después del Mundial 2026

La última Copa del Mundo de Messi terminó el 19 de julio de 2026, cuando Argentina cayó por 1-0 ante España en la final disputada en Estados Unidos.

Pese a no conseguir el bicampeonato mundial, el delantero volvió a tener un papel decisivo en la campaña argentina y condujo al equipo hasta una nueva definición por el título.

Según la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Messi disputó su sexta Copa del Mundo y se convirtió en el único futbolista argentino en jugar tres finales mundialistas.

Durante el Mundial 2026 marcó ocho goles y entregó cuatro asistencias, de acuerdo con el balance publicado por la AFA tras la final.

Más de 20 años con la camiseta argentina

Messi debutó con la selección mayor de Argentina en 2005 y desde entonces protagonizó una extensa carrera internacional marcada por récords, derrotas y títulos.

En junio de 2026 había alcanzado los 200 partidos con la Albiceleste, una marca inédita para un futbolista argentino.

También se consolidó como el máximo goleador histórico de la selección. Durante el Mundial 2026 superó la barrera de los 120 goles internacionales, según registros publicados por la AFA.

Los títulos de Messi con Argentina

Su etapa más exitosa con la selección comenzó con la Copa América de 2021, cuando Argentina venció a Brasil en el estadio Maracaná.

Posteriormente conquistó la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. La AFA también destaca en su trayectoria el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

La Copa del Mundo de Qatar significó el punto culminante de su carrera internacional, después de años en los que había perdido varias finales con Argentina.

De la renuncia de 2016 a una despedida definitiva

No es la primera vez que Messi anuncia que deja la selección.

En 2016, tras perder la final de la Copa América Centenario frente a Chile, comunicó su salida del equipo nacional. Sin embargo, meses después decidió regresar y posteriormente encabezó el ciclo más exitoso de Argentina en décadas.

Esta vez, a los 39 años y después de disputar su sexto Mundial, su mensaje apunta a una despedida definitiva del fútbol internacional.

Messi señaló que ahora acompañará al seleccionado como un hincha más y que seguirá apoyando a Argentina desde fuera del campo.