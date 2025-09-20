La selección peruana de vóley femenino Sub-17 enfrenta a Brasil hoy, sábado 20 de septiembre, en las semifinales del Campeonato Sudamericano 2025.

El partido decisivo por un pase a la final se jugará a las 18:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, Lima.

Perú clasificó a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo A, con una victoria sobre Bolivia (3-0) y una ajustada derrota ante Chile (2-3).

Brasil, líder del Grupo B, llega tras vencer a Colombia y Argentina, aunque perdió con Venezuela.

El encuentro será transmitido en señal abierta por Latina TV, disponible en canales 2 y 702 (HD), así como en la versión web oficial y el canal de YouTube de Latina, facilitando que los hinchas sigan el partido en vivo desde cualquier dispositivo. Las entradas para la jornada, que incluye tres partidos, están a la venta virtualmente con precios entre S/ 20 y S/ 45.