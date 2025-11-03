Cerca de la Gloria. Por el partido de ida de la final de la Liga 3, que se jugó en el estadio Max Austin de Iquitos, Sport Huancayo venció a Estudiantil CNI 2 a 1.

El Rojo Matador salió con el uniforme verde alterno, con buena propuesta del DT Pedro Garay con el sistema 4-5-1 -aunque este salió expulsado- le ganó el duelo a Gustavo Roverano.

Desde el inicio, el partido era parejo y equilibrado con claras ocasiones en ambos equipos, pero luego empezó a llegar y defender mejor el conjunto huancaino.

Atacaba CNI con dos puntas Faber Asprilla y Pablo Labrin, pero la defensa con Diego Cienfuegos, Luis Torres y Fabricio Ramos contenían muy bien.

En un momento, Juan David Martines era el dolor de cabeza de la defensa central con Patrick Reátegui y Ronald Ríos. En los minutos finales,en gran combinación Juan David Martínez anota el gol wanka con mucha categoría.

Con el marcador en contra, CNI sale con otra mentalidad de remontar jugando como local. Pero a los 48 minutos fuera del área el goleador de la Liga 3, Juan David Martínez anota un gol de antología y el marcador 2 a 0 de momento desespera al equipo “Albo” de Iquitos.

Entonces ante la intensidad del partido, CNI se vuelca al terreno contrario y el capitán del equipo el zurdo Ronald Ríos anota el gol del descuento y termina el partido con el 2 a 1 a favor del Sport Huancayo.

La vuelta de la final se jugará el sábado 08 de noviembre a las 13:00 en el estadio IPD Huancayo.