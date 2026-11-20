La escuadra de Trujillanos CF, campeón de la región La Libertad, ya conoce el fixture de la final de la etapa nacional del Ascenso Femenina 2026, donde peleará por el título y el ansiado pase a la Liga Femenina 2027.

Para llegar a este cuadrangular, las “Guerreras del Norte” dejaron en el camino en la Fase Interregional a Academia Deportiva Cantolao por 10-1 en la etapa 1. En la fase 2 superó por penales (3-1) a Deportivo Santa Melania y en la 3 venció 1-0 a Zafra Fútbol Club.

El club trujillano está enfocado en la etapa nacional, donde se medirá ante Tigres Santa Rosa (Junín), Colmillo Comas F.C. (Lima) y Deportivo Garcilaso (Cusco).

El debut de Trujillanos CF será el lunes 30, a las 10 de la mañana, ante Deportivo Garcilaso. En la fecha dos, martes 1 de diciembre, se medirá ante Colmillo FC, a las 10 a.m., y cerrará el jueves 3 de diciembre, a las 11 a.m., frente a Tigres Santa Rosa. Los cotejos se disputarán en el Estadio Municipal Solís García, en Chosica (Lima).

En el plantel liberteño destacan Merly Chacón, Marife Peña, Yamila Jaramillo, Nadia Yopla y Rosa Monzón.