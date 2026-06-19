La selección de Turquía se medirá este viernes 19 de junio ante Paraguay por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, en un compromiso decisivo para ambos equipos.
Los europeos debutaron con una derrota por 2-0 ante Australia, mientras que la Albirroja sufrió una dura caída por 4-1 frente a Estados Unidos. Con cero puntos en la clasificación, una nueva derrota dejaría a cualquiera de las dos selecciones al borde de la eliminación.
Por ello, el encuentro aparece como una verdadera final anticipada.
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¿A qué hora juega Turquía vs. Paraguay?
|País
|Hora
|Perú
|10:00 p.m.
|Colombia
|10:00 p.m.
|Ecuador
|10:00 p.m.
|Bolivia
|11:00 p.m.
|Venezuela
|11:00 p.m.
|Chile
|11:00 p.m.
|Argentina
|12:00 a.m. (sábado)
|Uruguay
|12:00 a.m. (sábado)
|Paraguay
|12:00 a.m. (sábado)
|Turquía
|6:00 a.m. (sábado)
¿Dónde ver Turquía vs. Paraguay EN VIVO?
De acuerdo con la programación difundida para Perú, el encuentro será transmitido por DSports.
Asimismo, el partido podrá seguirse mediante DGO y las plataformas digitales con derechos oficiales del Mundial 2026.
Turquía busca reaccionar tras el tropiezo inicial
La selección turca regresó a una Copa del Mundo con la ilusión de repetir la histórica campaña de Corea-Japón 2002, cuando alcanzó el tercer lugar.
Sin embargo, la derrota frente a Australia complicó sus aspiraciones y ahora está obligada a sumar para mantenerse con vida.
El conjunto europeo se caracteriza por su intensidad y capacidad ofensiva, pero deberá mejorar en defensa para aspirar a los octavos de final.
Una victoria le permitiría llegar con opciones a la última fecha frente a Estados Unidos.
Paraguay quiere recuperar terreno en el Grupo D
La Albirroja volvió a una Copa del Mundo después de varias ausencias y tiene como objetivo recuperar protagonismo internacional.
La goleada sufrida ante Estados Unidos dejó golpeado al conjunto sudamericano, aunque todavía conserva posibilidades de clasificación.
Con un plantel que mezcla experiencia y juventud, Paraguay intentará aprovechar su fortaleza física y su tradicional disciplina táctica para conseguir un resultado positivo.
El duelo ante Turquía es considerado una de las últimas oportunidades para seguir soñando con los octavos de final.
Estados Unidos y Australia toman ventaja en el Grupo D
Tras la primera jornada, Estados Unidos y Australia lideran la zona con tres puntos, por lo que turcos y paraguayos necesitan sumar para no quedar rezagados.
El ganador del encuentro llegará con vida a la tercera fecha, mientras que un empate podría complicar seriamente a ambos.