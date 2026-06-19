Turcos y paraguayos llegan necesitados de puntos tras perder en el debut. El duelo es clave para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final en un grupo liderado por Estados Unidos y Australia. (Imagen elaborada con IA/OpenAI/Correo)
Turcos y paraguayos llegan necesitados de puntos tras perder en el debut. El duelo es clave para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final en un grupo liderado por Estados Unidos y Australia. (Imagen elaborada con IA/OpenAI/Correo)

La selección de Turquía se medirá este viernes 19 de junio ante Paraguay por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, en un compromiso decisivo para ambos equipos.

Los europeos debutaron con una derrota por 2-0 ante Australia, mientras que la Albirroja sufrió una dura caída por 4-1 frente a Estados Unidos. Con cero puntos en la clasificación, una nueva derrota dejaría a cualquiera de las dos selecciones al borde de la eliminación.

Por ello, el encuentro aparece como una verdadera final anticipada.

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¿A qué hora juega Turquía vs. Paraguay?

PaísHora
Perú10:00 p.m.
Colombia10:00 p.m.
Ecuador10:00 p.m.
Bolivia11:00 p.m.
Venezuela11:00 p.m.
Chile11:00 p.m.
Argentina12:00 a.m. (sábado)
Uruguay12:00 a.m. (sábado)
Paraguay12:00 a.m. (sábado)
Turquía6:00 a.m. (sábado)

¿Dónde ver Turquía vs. Paraguay EN VIVO?

De acuerdo con la programación difundida para Perú, el encuentro será transmitido por DSports.

Asimismo, el partido podrá seguirse mediante DGO y las plataformas digitales con derechos oficiales del Mundial 2026.

Turquía busca reaccionar tras el tropiezo inicial

La selección turca regresó a una Copa del Mundo con la ilusión de repetir la histórica campaña de Corea-Japón 2002, cuando alcanzó el tercer lugar.

Sin embargo, la derrota frente a Australia complicó sus aspiraciones y ahora está obligada a sumar para mantenerse con vida.

El conjunto europeo se caracteriza por su intensidad y capacidad ofensiva, pero deberá mejorar en defensa para aspirar a los octavos de final.

Una victoria le permitiría llegar con opciones a la última fecha frente a Estados Unidos.

Paraguay quiere recuperar terreno en el Grupo D

La Albirroja volvió a una Copa del Mundo después de varias ausencias y tiene como objetivo recuperar protagonismo internacional.

La goleada sufrida ante Estados Unidos dejó golpeado al conjunto sudamericano, aunque todavía conserva posibilidades de clasificación.

Con un plantel que mezcla experiencia y juventud, Paraguay intentará aprovechar su fortaleza física y su tradicional disciplina táctica para conseguir un resultado positivo.

El duelo ante Turquía es considerado una de las últimas oportunidades para seguir soñando con los octavos de final.

Estados Unidos y Australia toman ventaja en el Grupo D

Tras la primera jornada, Estados Unidos y Australia lideran la zona con tres puntos, por lo que turcos y paraguayos necesitan sumar para no quedar rezagados.

El ganador del encuentro llegará con vida a la tercera fecha, mientras que un empate podría complicar seriamente a ambos.

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