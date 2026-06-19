La selección de Turquía se medirá este viernes 19 de junio ante Paraguay por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, en un compromiso decisivo para ambos equipos.

Los europeos debutaron con una derrota por 2-0 ante Australia, mientras que la Albirroja sufrió una dura caída por 4-1 frente a Estados Unidos. Con cero puntos en la clasificación, una nueva derrota dejaría a cualquiera de las dos selecciones al borde de la eliminación.

Por ello, el encuentro aparece como una verdadera final anticipada.

¿A qué hora juega Turquía vs. Paraguay?

País Hora Perú 10:00 p.m. Colombia 10:00 p.m. Ecuador 10:00 p.m. Bolivia 11:00 p.m. Venezuela 11:00 p.m. Chile 11:00 p.m. Argentina 12:00 a.m. (sábado) Uruguay 12:00 a.m. (sábado) Paraguay 12:00 a.m. (sábado) Turquía 6:00 a.m. (sábado)

¿Dónde ver Turquía vs. Paraguay EN VIVO?

De acuerdo con la programación difundida para Perú, el encuentro será transmitido por DSports.

Asimismo, el partido podrá seguirse mediante DGO y las plataformas digitales con derechos oficiales del Mundial 2026.

Turquía busca reaccionar tras el tropiezo inicial

La selección turca regresó a una Copa del Mundo con la ilusión de repetir la histórica campaña de Corea-Japón 2002, cuando alcanzó el tercer lugar.

Sin embargo, la derrota frente a Australia complicó sus aspiraciones y ahora está obligada a sumar para mantenerse con vida.

El conjunto europeo se caracteriza por su intensidad y capacidad ofensiva, pero deberá mejorar en defensa para aspirar a los octavos de final.

Una victoria le permitiría llegar con opciones a la última fecha frente a Estados Unidos.

Paraguay quiere recuperar terreno en el Grupo D

La Albirroja volvió a una Copa del Mundo después de varias ausencias y tiene como objetivo recuperar protagonismo internacional.

La goleada sufrida ante Estados Unidos dejó golpeado al conjunto sudamericano, aunque todavía conserva posibilidades de clasificación.

Con un plantel que mezcla experiencia y juventud, Paraguay intentará aprovechar su fortaleza física y su tradicional disciplina táctica para conseguir un resultado positivo.

El duelo ante Turquía es considerado una de las últimas oportunidades para seguir soñando con los octavos de final.

Estados Unidos y Australia toman ventaja en el Grupo D

Tras la primera jornada, Estados Unidos y Australia lideran la zona con tres puntos, por lo que turcos y paraguayos necesitan sumar para no quedar rezagados.

El ganador del encuentro llegará con vida a la tercera fecha, mientras que un empate podría complicar seriamente a ambos.