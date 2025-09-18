¡Con garra y goles! La UGEL Sur ya tiene a su campeón de fútbol varones primaria para los Juegos Escolares Deportivos. En un partido lleno de emociones disputado en el estadio “Progresista” de Paucarpata, el colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar se consagró como el mejor tras una contundente victoria.

Estudiantes del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. Foto: difusión.

Los chicos de la Gran Unidad no se guardaron nada y aplastaron 6 a 1 al equipo del colegio Andenes de Chilina del distrito de Alto Selva Alegre, demostrando que su talento y disciplina los ponen como firmes candidatos en la próxima etapa regional. La hinchada alentó con fuerza durante todo el encuentro, dándole sabor y color a la final.

Con este triunfo, la Gran Unidad Escolar de Mariano Melgar será el representante oficial de la UGEL Sur en la fase regional de los Juegos Escolares. Ahora el reto será medirse con los mejores colegios de Arequipa, en busca de la gloria y de dejar bien en alto el nombre de su institución. ¡Los muchachos ya sueñan con levantar más copas!