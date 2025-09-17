FBC Melgar superó 1-0 a Universidad César Vallejo (UCV), por el partido de la novena fecha de la Liga Femenina que se jugó en el campo deportivo del Centro de Alto Rendimiento (CAR), situado en el distrito de Mollebaya.

Esta victoria le permite al equipo rojinegro seguir peleando la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

Alba Soto abrió el marcador al minuto 74, después de trabajar con esfuerzo durante el encuentro para anotar el gol de la ventaja, que al final le sivió para sumar tres puntos en casa. Afrontarán con el ánimo al tope la próxima fecha frente a FC Killas.

Las rojinegras estaban obligadas a ganar para no perder la posibilidad de meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura. Mientras que las trujillanas tenían en los planes realizar una presentación decorosa, considerando que la semana anterior perdieron la categoría.

El equipo dirigido por Willy Escapa alineó con: A. Quiroga, C. Sayco, S. Huamaní, P. Bustos, K. Rivera, A. Vargas, L. Chambi, A. Zevallos, A. Soto, A. Martínez y R. Bilcape.

SUB-18

En el Torneo Juvenil Sub-18, el FBC Melgar cayó 3-0 con Sporting Cristal, correspondiente al partido de ida de la semifinal. El encuentro se jugó en La Florida de la ciudad de Lima y la vuelta será el fin de semana en Arequipa, donde el equipo rojinegro deberá ganar por más de tres goles de diferencia.

La otra semifinal está conformada por Alianza Lima - Universitario de Deportes, con empate sin goles en Campo Mar. A diferencia de los cuartos de final, esta fase se jugará con llaves de ida y vuelta.