Universitario de Deportes oficializó la contratación de Gianluca Lapadula como su nuevo refuerzo para la segunda parte de la temporada. La llegada del delantero ítalo-peruano remeció el mercado de fichajes y fortalece las aspiraciones del conjunto crema de cara al Torneo Clausura.

La expectativa por la llegada de Gianluca Lapadula es alta entre los seguidores del club, quienes ven en él a un jugador de jerarquía con amplio recorrido en Europa y consolidado en la selección peruana.

Con la llegada de Lapadula, Universitario de Deportes busca potenciar su plantel de cara al Torneo Clausura, con el objetivo de mejorar lo realizado en el Apertura. En dicho certamen, el cuadro crema terminó en el cuarto puesto tras disputar 17 partidos jugados, 8 ganados, 5 empatados y 4 derrotas.

Gianluca Lapadula firmó su contrato por temporada y media, por lo que quedará vinculado al club hasta finales de 2027.

Antes del anuncio oficial, Universitario de Deportes encendió las redes sociales con un adelanto cargado de misterio. La publicación incluía una fotografía de unas manos tocando un piano y los mensajes: Una obra monumental está por comenzar y en la foto otra frase que decía Il capo entre los capos.

“El Club Universitario de Deportes incorpora a Gianluca Lapadula, delantero de amplia trayectoria internacional que se suma al primer equipo para afrontar los desafíos de la temporada y aportar experiencia, jerarquía y capacidad goleadora al plantel crema”, señaló el club en su comunicado.

“Su identificación con el país, su compromiso dentro y fuera del campo y su permanente entrega con la camiseta nacional le han permitido construir un vínculo especial con la afición peruana, convirtiéndose en uno de los futbolistas más representativos de la selección en los últimos años”, agregó el club.