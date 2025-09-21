El Campeonato Nacional Ronex 2025 llegó a su penúltima fecha que será clave para definir los primeros lugares de la temporada. La cita será este domingo 21 de septiembre en el Ronex Park de Lurín.

Cabe mencionar que la jornada anterior congregó a más de 2000 aficionados y ahora los pilotos de las distintas categorías pisarán a fondo para seguir escalando en la tabla acumulada del Ronex 2025.

La lucha continua en las categorías Crosscar, Motos Pro, Motos Mecánica Nacional, Copa AVA RX y UTV.

En la tabla, Diego Heilbrunn sigue liderando en Crosscar con 111 puntos, así como Fernando Dreyfus en la categoría Copa AVA RX con 122 puntos; mientras que Nicolás Landa hace lo propio en UTV (96 puntos).

Además, Flavio Castro extiende su ventaja en Motos Pro con 150 puntos y Kevin Herrera es el nuevo líder de Motos Mecánica Nacional (137 puntos).

“La novedad para esta cuarta fecha es que llegaremos a 15 autos en la categoría RX. Así que el show está asegurado en cada curva”, dijo Luciano Pestana, organizador del evento.

