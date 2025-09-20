El campeón del fútbol arequipeño, Viargoca FC de Atico, consiguió su avance a los octavos de final de la Zona Sur de la etapa nacional de la Copa Perú tras golear por 3 a 0 al FC Tambo de Ayacucho en el estadio de Atico.

El cuadro local tuvo unos seis minutos iniciales de ensueño, donde en los primeros 3 minutos tuvo hasta dos ocasiones claras de ponerse adelante en el marcador, la moral subió a los 6 minutos cuando en una jugada fortuita, un jugador visitante se ganó la tarjeta roja.

Con el pasar de los minutos el envión anímico del cuadro atiqueño se redujo considerablemente, y la ventaja numérica sobre el terreno de juego no se hacía notar. Con solo dos ocasiones claras, el partido acabó en tablas en el primer tiempo.

Para la segunda mitad, Viargoca salió con un mayor ímpetu buscando igualar la serie, recordando que en el partido de ida cayó por 3 a 2. Es así que a los 56 minutos el árbitro cobró un penal a favor de los locales, situación que fue concretada por Miguel Yaguno, igualando la serie. Cabe señalar que, tras el gol, un choque con el guardameta rival provocó que Yaguno recibiera atención médica por más de 4 minutos.

Con este resultado ambos equipos se mantuvieron cautos, sin embargo, FC Tambo empezó a tener más protagonismo con un hombre menos el área de Viargoca. Pese a ello, a los 86 minutos un tiro libre a favor de los atiqueños desató la locura, aunque el remate se estrelló en el lateral izquierdo, los rebote en el área permitieron que Diego La Torre rematará cruzada y concretará el segundo tanto.

Si el festejo no era suficiente, menos de un minuto después un descuido en la línea defensiva del club ayacuchano propició que Miguel Yaguno reciba solo y sentencie el marcador a favor de Viargoca, que ahora esperará al ganador de la llave entre Juventud Huracán (Lima) e Hijos de Piscobamba (Apurímac).