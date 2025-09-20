El FBC Melgar se prepara para una nueva cita con su hinchada hoy domingo, cuando se enfrente a Deportivo Los Chankas en el estadio monumental de la Universidad Nacional de San Agustín. El partido válido por la jornada 10 del Torneo Clausura Te Apuesto, empieza a las 13:00 horas y los rojinegros solo buscan un objetivo, ganar en cada partido que se presente en lo que queda del año y terminar de la mejor manera esta etapa.

Acompañados del técnico Juan Reynoso, el Domino necesita recuperar su imagen y prepararse para la próxima temporada. Este encuentro con Los Chankas representa una oportunidad clave para el plantel de seguir prendido en la lucha por los primeros lugares.

MENTALIZADO

La escuadra rojinegra viene ajustando detalles para imponer su juego en casa y hacerse fuerte ante un rival que ha mostrado carácter en el campeonato.

Los dirigidos por el “Cabezón” llegan a este encuentro tras igualar 1-1 frente a Deportivo Garcilaso el pasado jueves 18 de septiembre, por lo que necesitan volver al triunfo tras 3 encuentros sin victorias, siendo su última victoria en agosto cuando ganaron frente a Ayacucho FC por 2-1.

Debido a esta irregularidad en el Clausura, Melgar se alejó de los primeros lugares al quedarse en el puesto 10 con 10 puntos; mientras que en el Acumulado suma 41 unidades y se sitúa en el casillero 7, con opción aun de clasificar a la Copa Sudamericana.

Además, su último encuentro directo se dio en la décima fecha del Torneo Apertura, donde terminaron empatados 1-1. En el anterior partido fue en el Clausura de 2024, donde el Dominó ganó 2-0, y en Apertura igualaron 2-2.

CHANKAS

Por su parte, Los Chankas llegan motivados tras su último triunfo en casa ante Sport Huancayo por 2-1. Parten con la ventaja de no haber jugado en la fecha 9, ya que su partido contra Alianza Lima fue postergado. No obstante, sus números son irregulares, pues se ubica en el puesto 7 con 12 unidades y en el Acumulado reúne 35.

Los andahuaylinos van por el golpe como visitantes, y persigue el sueño de conseguir su primer torneo Conmebol.