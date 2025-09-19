FBC Melgar volvió a perder puntos, esta vez al empatar 1-1 con Deportivo Garcilaso en la ciudad de Cusco, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Ni bien se acomodaron en el campo de juego, el equipo local generó la primera opción por la derecha que terminó en los pies de Francisco Arancibia (6′) y con un remate de izquierda superó la resistencia de Carlos Cáceda.

Melgar sintió el golpe y se fue con todo en busca del empate, al punto que la mayor parte del primer tiempo se jugó en campo de Garcilaso. Cristian Bordacahar, al minuto 10′, estrelló el balón en el travesaño y Nicolás Quagliata, al minuto 33, remató de larga distancia para que el arquero Patrick Zubczuk bloquee el balón con las manos.

Para la complementaria, el entrenador Juan Reynoso hizo ingresar a Tomás Martínez y Gregorio Rodríguez por Mathias Llontop y Alexis Arias. Apostó por futbolistas con mayores recursos ofensivos y le dio resultado.

Ante tanta insistencia llegó el gol de Matias Lazo (53′), que se filtró en el área rival para definir como delantero, previa genialidad de Martínez que metió un balón entre los defensas celestes. Es el tercer gol de Lazo en el campeonato.

NÚMEROS

Con este resultado, Melgar se mantiene en la posición 14 del Torneo Clausura con 10 puntos y en la tabla de posiciones del acumulado suma 41 unidades y se mantiene en el casillero siete, con opción a clasificar a la Copa Sudamericana.

No obstante, Garcilaso avanza a paso firme en el Clausura, donde sumó 17 puntos y se ubica en el tercer puesto y a dos del líder Cusco FC y en el acumulado llegó a 44 unidades y conserva el quinto lugar.