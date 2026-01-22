De cara a las Elecciones Generales 2026 y la desconfianza ciudadana, la Asociación de Contribuyentes del Perú presentó el “Compromiso Contribuyente 2026″, una iniciativa que busca obligar a los candidatos electos a no crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes durante su mandato.

Además, este acuerdo comprende reducir o eliminar cargas tributarias y burocráticas, y hacer más austera la planilla estatal, acciones que serán monitoreadas por la Asociación de Contribuyentes.

Según la Asociación, la iniciativa responde a una realidad crítica: el presupuesto público y el número de burócratas crecen año tras año, pero los servicios básicos siguen siendo precarios. Actualmente, 7 de cada 10 soles del Estado se destinan a mantener la burocracia, mientras que cerca del 73 % de los peruanos trabaja en la informalidad.

De acuerdo con el Índice de Burocracia 2025, elaborado por la Asociación, formalizar una empresa en el Perú puede tomar hasta casi un año, considerando trámites de apertura y obligaciones administrativas. A ello se suman altos impuestos y regulaciones costosas que desalientan la inversión y el crecimiento.

“Menos impuestos y menos trabas no son un privilegio, son una condición obligatoria para incentivar la formalización, la inversión privada y el crecimiento económico”, expresó Camila Costa, directora de la Asociación.

Cabe mencionar que este “Compromiso Contribuyente” se inspira en experiencias internacionales como el Taxpayer Pledge de Estados Unidos, vigente desde los años 80 y firmado por 44 senadores y 192 congresistas. En América Latina, iniciativas similares ya se aplican en Argentina, Chile y Costa Rica, con compromisos firmados incluso por presidentes como Javier Milei.

La Asociación advirtió que si un candidato electo rompe su promesa, será denunciado ante la ciudadanía mediante medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales.