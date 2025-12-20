El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, afirmó que la economía está creciendo fuerte en los últimos meses, tanto que su institución corrigió al alza su estimado de crecimiento de la economía para el 2025, pasando de 3.2 (de setiembre) a 3.3% (diciembre). En tanto para el 2026 lo pasó de 2.9% a 3%.

En esa línea, durante su exposición del Reporte de Inflación 2025-2027 refirió que el mejor panorama se presenta por el repunte de la inversión privada, por un mayor consumo privado (en setiembre estimó que en el 2025 crecería 3%, en diciembre 3.6% y espera 6% para el 2026).

También porque se registraron más empleos formales, así como de un crecimiento sostenido de las exportaciones, principalmente de las no tradicionales, las que tienen mayor valor agregado, por tanto, demandan más mano de obra.

Refirió que el BCR estima que la inversión privada cerrará este año con un crecimiento de 9.5% y que es muy probable supere el 10%, “que son cifras que no se veían, excepto por el periodo inmediatamente después del COVID-19”.

Haciendo un desagregado, Velarde explicó que la inversión minera creció 0.9% en el 2024, este año cerraría en 7.3% y en el 2026 sería 6.1%. En tanto la inversión no minera creció 4.8% el año pasado, en el 2025 terminaría en 13.3% y el próximo sería de 5.7%.

Refirió que ello es por alto nivel de la confianza empresarial, además que hasta el momento el efecto de las elecciones 2026 no está registrando un impacto negativo en la economía.

Déficit

Sobre las exportaciones, Velarde señaló que estarán cerrando en $ 90 mil millones, cifra que inclusive supera las expectativas del Ejecutivo, considerando que en la víspera, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, fue más moderada, señalando que serían $ 85 mil millones.

Respecto del déficit fiscal, recordó que en setiembre el BCR estimó que cerraría en 3.4%, pero que ya se corrigió a la baja porque a noviembre fue 2.3%.

“Ha habido una reunión en Palacio (de Gobierno) y hay compromiso de mantener la meta (2.2%). Creemos que se puede lograr y este año terminará en 2.2%. Para el 2026 se proyecta en 2.1% y para el 2027 en 1.9%”, comentó

Pero ello está sujeto a que los precios de importación se mantengan altos, que todo el horizonte parece indicar que será así.

Insensatez

Velarde también respondió sobre el sistema previsional, cuya reforma prevé la incorporación de diferentes entidades financieras para que compitan con las AFP.

Fue claro e indicó que se necesita un sistema de pensiones que sea obligatorio porque a la gente no le gusta ahorrar y considerando que cada vez hay menos peruano, por tanto, habrá menos aportantes en el futuro por lo que urge asegurar la vejez en el futuro.

Por ello, recomendó que el nuevo sistema también debe considerar cuentas individuales, dejar el sistema de reparto, como el de la ONP.

Sobre el proyecto de ley que están planteando algunos congresistas para retirar 3 UIT de la ONP, afirmó que no existe un fondo por lo que no hay nada que repartir.

A la consulta de si es una iniciativa populista, afirmó que es insensata.