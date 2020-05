El presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó que serán cuatro las modalidades para la entrega del Bono Familiar Universal, en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19). El Bono Familiar Universal o bono de 760 nuevos soles, ayudará a beneficiar alrededor de 6.8 millones de hogares en zonas urbanas marginales y urbanas rurales. Además, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) ha comunicado que se viene implementando una plataforma virtual en internet para que todos puedan acceder al cobro de este subsidio mediante las modalidades: depósito en cuenta, billetera electrónica Tunki, Banca móvil celular y Giro por ventanilla.

Bono Familiar Universal 760 soles: Presentan plataforma web oficial del MIDIS

Conoce cómo y dónde podrá cobrar los beneficiarios del Bono Familiar Universal anunciado por Martín Vizcarra, el pasado jueves 23 de abril, mediante conferencia de prensa.

Quiénes son los beneficiarios del Bono Familiar Universal

Toda persona que no tenga ingreso fijo, no esté en planilla, y no haya recibido ningún bono anterior podrá ser beneficiado con este bono familiar universal ante la crisis por la pandemia del coronavirus COVID-19.

El Bono Familiar Universal es el nombre que ha recibido el conjunto de bonos destinados a las poblaciones más afectadas por la cuarentena en el Perú (Foto: Andina)

Dónde podré cobrar el Bono familiar Universal

El presidente de Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, declaró que el bono familiar universal de 760 soles sería entregado por medio de todo el sistema financiero y no solo por el Banco de la Nación

He sido beneficiado con el bono de 380 soles ¿Recibiré el Bono Familiar Universal?

La ministra Ariel Luna fue clara sobre este tema, en caso hayas recibido el beneficio del bono de 380 soles, solo recibirás 380 soles más para llegar a la suma total de 760 soles, y ya no recibir el bono familiar universal.

El presidente Martín Vizcarra señaló que 6 millones 800 mil hogares serán beneficiados con el Bono Familiar Universal de S/ 760 para mitigar los problemas económicos durante el estado de emergencia por el coronavirus.

Bono Familiar Universal: sigue los pasos para cobrar el subsidio. (Video: Andina) 03/05/20

Consulta aquí si eres beneficiado con los bonos

Beneficiario Yo me quedo en Casa Bono de S/ 380: https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/

Si aplicas al Bono Perú Unido: https://www.bonoperuunido.com/beneficiarios-bono-peru-unido/

Si aplicas al Bono Independiente: https://www.bonoindependiente.pe/

Beneficiarios Bono independiente y Familia Universal: ¿Si el DNI está vencido se puede cobrar?

Luego que el gobierno del presidente Martín Vizcarra, anunció diferentes bonos para que millones de hogares puedan afrontar la paralización económica debido a la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), entre ellos el bono independiente, sepa si puede cobrar en caso del vencimiento de la fecha de caducidad de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Si su documento de identidad se encuentre vencido puede obtenerlo de la forma que le indique la plataforma del Banco de la Nación, sea a través de un depósito en una cuenta del Banco de la Nación o a través de la Banca Celular de dicha entidad financiera. Ello en concordancia con la Resolución Jefatural N° 000043-2020/JNAC/RENIEC.

Para que un hogar vulnerable con trabajadores independientes pueda ser beneficiario no se necesita realizar ningún trámite o empadronamiento. El padrón de hogares ya fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con Resolución Ministerial N° 075-2020-TR.

Pérdida de DNI

En caso una persona haya resultado seleccionada como el miembro del hogar para que realice el cobro del bono, pero ha perdido su DNI si hay forma de cobrar.

Si verificaste tu condición de beneficiario en esta plataforma, dependerá de la opción de cobro que te corresponda. Si tienes cuenta válida en el Banco de la Nación o habilitaste la opción de Banca Celular, recuerda que puedes acudir a cualquier cajero a hacer el retiro del bono.

En caso debas realizar el retiro en ventanilla, deberás tramitar ante la RENIEC la emisión de la constancia correspondiente.

Beneficiarios Bono 760 soles Perú: ¿cómo uso el cajero electrónico si no tengo cuenta en el Banco de la Nación?

Si eres beneficiario del bono independiente que otorga el gobierno del presidente Martín Vizcarra para poder afrontar la paralización económica debido a la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), y no sabes cómo usar el cajero electrónico, pues no tienes una cuenta en el Banco de la Nación. Aquí te lo explicamos.

Una vez en el cajero, elige la opción “Operaciones sin tarjeta”, seguida de la opción “Retiro”. Ingresa luego tu número de DNI y la clave que generaste vía Banca Celular.

¿Cómo utilizo la banca celular si eres un beneficiaro del bono 760 soles y no tienes cuenta?

Si eres beneficiario del bono y no tienes cuenta en el Banco de la Nación, y no sabes cómo utilizar la banca celular para retirar el dinero, debes saber que no necesitas tener saldo, datos o conexión a internet.

Sigue estos pasos:

- Marca el *551#.

- Ingresa la clave que recibiste en tu celular luego de validar tus datos en la plataforma de Reniec (ver pregunta frecuente N° 17).

- Selecciona la opción 4 (retiro).

- Indica el aporte a retirar (puedes retirar el monto total o parcial).

- Confirma la operación.

Luego recibirás un nuevo mensaje de texto y una clave que te permitirá retirar el dinero en el cajero o agente del Banco de la Nación más cercano a tu domicilio. Esta tendrá una duración de 48 horas.

En caso no puedas realizar la operación en dicha cantidad de tiempo, puedes generar un nuevo código de cobro.





¿Para que sirve el certificado C4 para los beneficiarios de los bonos sin DNI?

Se trata de un certificado de inscripción que momentáneamente puede subsanar la ausencia del DNI. Los certificados de inscripción son emitidos por la RENIEC, cuentan con medios de verificación de validez mediante QR.

Cabe resaltar que las personas mayores de 18 años son las únicas personas que pueden acceder al pedido del C4.

En caso la persona que lo solicita no es beneficiario del bono, entonces deberá realizar un pago por medio de esta misma plataforma de S/4.50, de manera electrónica con tarjeta de crédito o débito.

Congreso peruano aprueba retirar hasta USD 3.700 de fondos de pensiones por coronavirus

El Congreso de Perú promulgó el jueves una ley que permite a millones de trabajadores retirar hasta 3.700 dólares de sus fondos de pensiones ante la emergencia por el nuevo coronavirus, que tiene confinado en sus hogares a la fuerza laboral del país desde hace seis semanas.

"La presente ley tiene por objeto establecer medidas extraordinarias para aliviar las economías familiares y dinamizar la economía nacional, contrarrestando los efectos negativos generados por el estado de emergencia nacional a consecuencia del COVID-19", señala la norma aprobada por el Congreso luego que el presidente Martín Vizcarra desistiera de hacerlo.

La legislación peruana autoriza al Congreso a aprobar un proyecto de ley 15 días después de que enviado al presidente el Poder Ejecutivo no lo haya vetado o promulgado, situación que ocurrió en este caso.

La flamante ley autoriza a los afiliados al sistema privado de pensiones para que de forma, "voluntaria y extraordionaria, puedan retirar hasta el 25% del total de sus fondos acumulados".

El presidente del Congreso, Manuel Merino, firmó la ley durante una conferencia de prensa en el recinto del parlamento. El jefe del legislativo descartó roces con el Ejecutivo y defendió la promulgación de la ley, indicando que lo hacen “en el sano ámbito de la necesidad económica de los más de seis millones de peruanos que esperan un auxilio en la situación caótica económica que estamos viviendo”.

El texto establece que los más 6,4 millones de trabajadores peruanos que aportan a administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas pueden retirar hasta el 25% de los fondos ahorrados para su jubilación, con un tope de 12.900 soles (unos 3.700 dólares al cambio actual).

La norma, que obtuvo 107 votos a favor y cuatro en contra cuando la aprobó el parlamento unicameral el tres de abril, dispone que el retiro se haga en dos pagos, con un mes de diferencia.

El monto global a ser retirado bordearía los 8.000 millones de dólares, según estimaciones de parlamentarios. La norma se suma a otra dictada por el gobierno este mes que autorizó el retiro de hasta 2.000 soles (unos 570 dólares) de cada afiliado a los fondos privados de pensiones sin aportes en el último año.