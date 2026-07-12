Para Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, la primera prioridad del nuevo gobierno es cerrar la brecha del déficit fiscal para evitar que Perú tome deudas caras. En entrevista con Correo, señaló que también se debe hacer una limpieza de las instituciones públicas y que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez son un buen ejemplo de funcionarios públicos que no contrataría. Es partidario de liquidar Petroperú.

¿Qué sería lo primero que debe hacer el nuevo gobierno para mejorar la situación del país?

Encontrará al país en una mala situación. Para empezar, debe cerrar la brecha fiscal con una sola regla: gastar lo que ingresa, ni un sol más, y no seguir tomando deuda cara. Será una prueba de liderazgo. En segundo lugar, tiene que limpiar el sector público porque no se puede tolerar nada de corrupción. Pero se necesita una judicatura que no se tiene.

¿Limpiar el Poder Judicial, la Fiscalía?

Limpiar, hacer un debido proceso y si hay incumplimiento de la ley, es corrupción, se despide al que trasgrede la ley. Rafael Vela y José Domingo Pérez son un buen ejemplo de funcionarios públicos que no contrataría. Ocho años y no hicieron una denuncia (del Caso Odebrecht). Hay abogados peruanos de altísimo nivel.

Se pretende inflar el presupuesto 2026 con un crédito suplementario de casi diez mil millones de soles...

Se pretende inflar. Para que haya un déficit tiene que haber alguien que lo cubra. Entonces, si el señor Velarde está en el Banco Central y no le va a dar créditos monetarios, y si no va a tomar deuda porque es muy cara y hay un ministro decente, la brecha se va a cerrar.

El nuevo gobierno encontrará un embalse de gastos. ¿Debe ir al Tribunal Constitucional para que las leyes del Congreso no presionen al fisco?

Un gestor es responsable de gastar tanto como ingresa y de no tomar ninguna nueva deuda, salvo casos excepcionales generados por desastres naturales. Por supuesto que se podría ir al Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de leyes generados en el Congreso y que arriesgan la caja fiscal. (El TC se pronunció después de esta entrevista).

Se tiene buenos ingresos, pero no se ahorra...

No solo no se ahorra y hay déficit, sino que se está gastando en Petroperú y ministerios que parecen hoteles. Deberíamos gastar en represas para embalsar agua. No se gasta en represas porque hay corrupción. El Perú está lleno de gente buena. Lo mejor que tiene el Perú es su gente, los malos, a la cárcel.

¿Petroperú es una carga muy fuerte para el país?

Sí, hay que calcular cuánto nos ha costado y nos va a seguir costando. Debe ser liquidada y los recursos deben dirigirse a la educación, a la salud, a la preparación frente a un mega El Niño. Que se dé a sus trabajadores el debido paquete laboral. Y los privados que financiaron y se equivocaron, piñas, son responsables de sus actos.

¿Hay quienes dicen que es una empresa estratégica?

Una empresa es parte de la estrategia de desarrollo de su país cuando genera un excedente sostenido para la sociedad. ¿Hay alguna evidencia de la contribución positiva de Petroperú al desarrollo del país? Es un botín político. ¿Cuánto aporta la empresa al Tesoro?

¿Qué otras prioridades debe considerar el nuevo gobierno?

Reitero, debe enfocarse en dos medidas porque el que mucho abarca, poco aprieta. Se debe cerrar la brecha fiscal, que es factible, y limpiar y ordenar la gobernanza estatal, que no es un trabajo de 100 días. Identificar, castigar, limpiar la corrupción burocrática en todos los estadios de gobierno: gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno nacional.

Hay que quitar el vicio de repartir los recursos...

¿Por qué cree que hay tantos candidatos a presidente? Si hasta en la campaña han hecho plata, por Dios. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe operar, es una institución de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con técnicos de primera. Me gustaría que la UIF tenga mayores recursos y el mandato claro para que limpie. Es esencial que se tomen muy en cuenta los informes que prepara la UIF para combatir la corrupción, sobre todo. ¿De dónde saca plata tal señor que ha sido candidato? ¿Por qué hay tanto candidato?, ¿tanta gente quiere el país?