Según el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, Petroperú no tiene futuro porque no hay ánimo de rectificar errores que ha cometido. Considera que es un obstáculo que la misma gente que estuvo antes hoy maneje una empresa que no investiga la alta deuda generada por la construcción de la nueva refinería en Talara.

En diálogo con Correo, Carlos Herrera Descalzi, opina que la empresa debería orientar al Estado sobre lo que le espera al país ante el agotamiento de las reservas de gas natural.

¿Hay intención de enmendar la situación de Petroperú?

Creo que el nuevo presidente (Alejandro Narváez) hizo una promesa sin una base sólida de hacer las cosas bien. El tema fundamental de la empresa es el balance entre sus ingresos, sus gastos y el mercado actual. Escuché a Narváez que en 2024 se terminaría con pérdidas de $1000 millones. Con esta cifra es difícil revertir la situación porque por la refinería de Talara, su principal activo, tiene una deuda muy alta.

Todo muy complicado...

El mercado del refino permite ganar hoy casi $10 por barril. Con este margen, la rentabilidad de la refinería no es suficiente para que Petroperú pague su deuda, que es muy alta. Construyó una refinería muy cara. El proyecto era modernizarla y no construir una nueva. Es seguro que el Estado pagará su deuda. Si la refinería de Talara no es suficientemente rentable, Petroperú no es rentable.

¿El futuro del petróleo no es bueno?

En 2024 los márgenes no han sido altos. El gran consumidor de petróleo en el mundo es el transporte y hoy existen cambios importantes como el uso del hidrógeno, combustible artificial. Además, hay una mayor presencia de vehículos eléctricos, que llegarán masivamente al puerto de Chancay. Entiendo que China pondrá una ensamblandora en Chancay teniendo como mercado a América del Sur. No veo que la industria del petróleo tenga grandes márgenes refineros.

¿Y si disminuye sus gastos?

Veo a Petroperú con mucho más personal del que necesita y gran parte es administrativo.Alguien comentó que no hay posibilidad de cambio en la empresa porque la misma gente que estuvo antes es la que ahora la conduce. Así, seguirá pidiendo más recursos al Estado.

¿Petroperú no tiene futuro?

En la forma que está siendo llevada en este momento me parece que no, Petroperú es una empresa que necesita el Perú, pero no este tipo de empresa. Petroperú debe ser una empresa mucho más pequeña, más ágil, más capaz, a la que el Estado le pueda encargar varias cosas que pueda liderar. El ex ministro Rómulo Mucho tuvo la virtud de decir que quedan 10 años de reservas de gas, que no es nada por lo que dentro de 10 años se tendría que importar. El costo se triplicará y no se hace nada por el gas. Al Estado le conviene tener un Petroperú con un buen equipo técnico, que le informe sobre el gas, que se avance sobre el gas, no para que invierta o explore, pero que pueda, al menos, orientar al Estado. El futuro problema del gas no lo puede definir personal de escritorio, con formación burócrata. Tal como está Petroperú es una empresa que no le sirve al país y, por el contrario, representa una carga.

Ollanta Humala quiso dejar huella con la refinería de Talara...

Dejó una mala huella, lo que dice mucho de su equipo técnico, de la gente que lo llevó a tomar esa decisión. De repente le dijeron que la refinería costaría hasta $2,500 millones, no que costaría $6 mil millones y que la deuda iba a ser de $8 mil millones. Es muy difícil que se hagan investigaciones y se encuentren responsables porque las mismas personas involucradas manejan hoy la empresa. La consecuencia es que el propietario, el Estado, asumirá la pérdida. Se deben asumir los errores y buscar marchar bien, pero ¿cómo se va a marchar bien si se pone a la misma gente? Se debe colocar al frente de la empresa a gente que no esté involucrada en las decisiones anteriores, no hay ánimo de rectificar.

900 trabajadores en exceso tenía Petroperú en 2023.

10 dólares es el margen de utilidad para refinar petróleo.

Carlos Herrera Descalzi

Ex ministro de Energía y Minas

Ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Magíster de la Universität Karlsruhe de Alemania.

Postgrado en el Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías Nucleares de Saclay Francia.

El futuro problema del gas no lo puede definir personal de escritorio, con formación burócrata”.