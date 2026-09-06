Si falta agua o gas natural para la generación eléctrica por fenómenos climáticos, las tarifas domésticas no subirían, afirma el presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), César Butrón. En entrevista con Correo dijo también que las distribuidoras del Estado tienen recursos que no pueden invertir por los trámites burocráticos y no atienden a clientes de la agroindustria.

¿Cómo ve al mercado eléctrico del país?

El mercado eléctrico en condiciones normales es inmune a la subida de precios de petróleo en el mercado internacional porque tenemos el gas natural de Camisea. Entre renovables, agua y gas, se atiende el mercado eléctrico. Pero, si pasa algo, como una sequía muy grave que disminuye el agua, o si se interrumpe el flujo de gas, entonces ahí sí el sistema eléctrico tiene que utilizar petróleo diésel. En este caso sí estamos sujetos a los altos precios del diésel. Esa es la realidad.

¿El Niño afectará la producción de electricidad?

Bueno, el efecto de El niño (Costero) es que llueve mucho en la costa norte, pero causa sequía en el centro y sur. Las centrales hidroeléctricas más grandes están en el centro, enfrentarán una sequía, que puede ser leve o moderada, y eso va a hacer que reduzcan su producción. El Niño también provoca que haya menos viento y el sol sea menos fuerte, nos hará recurrir al diésel.

¿Con el diésel las tarifas se dispararán?

Las tarifas no, pero sí el costo de producción se va a disparar porque el megawatt-hora pasará de 36, 40 dólares a 280, 300 dólares. El generador debe respetar el contrato que pacta con la distribuidora a un determinado precio. Entonces, no se debe afectar la tarifa del cliente doméstico a pesar de circunstancias adversas, así está diseñado el sistema. Pero sí se puede afectar el cliente libre, que en sus contratos aceptaron cláusulas que les trasladan ese sobrecosto.

Si falta agua y el gasoducto tiene problemas, el caso sería grave...

Tenemos una reserva térmica diésel suficiente para atender la demanda del país, por lo que podemos asegurar que no habría racionamiento, que eso es lo importante. Pero los costos se incrementarían y tampoco impactarían en las tarifas.

¿Cuántos días se puede estar sin gas para generar electricidad?

Depende de que se mantenga la provisión de diésel para las centrales térmicas. Las que más aportan están en el sur y compran por barco se podrían mantener indefinidamente. Pero si se interrumpe el flujo de diésel por alguna razón internacional, ahí sí entraríamos en racionamiento.

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¿Las distribuidoras estatales tienen problemas para dar sus servicios?

Las distribuidoras estatales tienen demasiadas limitaciones para invertir en ampliar, mejorar y hacer crecer sus redes. Hay muchos clientes que piden más energía y no pueden atenderlos porque sus sistemas ya no dan. Se tiene que arreglar la regulación de las empresas estatales. Tienen que liberarlas de los controles estatales para que puedan hacer sus inversiones a tiempo. Tienen recursos, no le piden recursos al Estado porque perciben por la tarifa, pero hay que dejar que se financien y puedan ejecutar con velocidad, con eficiencia. No lo pueden hacer.

¿De qué depende la solución?

Gran parte del problema se puede solucionar entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas para que simplifiquen todos los requisitos que tienen que cumplir. Tienen grandes cuellos de botella que les impide atender, sobre todo a la agroindustria del norte.

¿El Niño afectará infraestructuras eléctrica en muchos lugares?

La probabilidad de que las torres de alta tensión sean afectadas es muy baja porque los concesionarios de transmisión ya están tomando todas las previsiones. El problema está en la red de distribución. Por la regulación, las redes de distribución en gran parte del interior del país son aéreas. No hay forma de protegerlas ante una entrada del huaico, del río o la lluvia. Las empresas de distribución del norte enfrentan una situación muy compleja, será imposible que las redes queden indemnes si es que hay lluvias fuertes. Las distribuidoras hacen todos los preparativos, pero si el fenómeno es demasiado fuerte, no hay recursos suficientes. Entonces, sí, hay un problema de cortes y apagones continuos mientras haya lluvias fuertes. Sabemos que están haciendo todo lo posible para prepararse.

César Butrón

Presidente del Comité de Operaciones Económicas del Sistema Interconectado Nacional (COES)

Ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería

Magíster en Regulación de Servicios Públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.