Tras la recuperación que registró en julio, el optimismo empresarial retrocedió en agosto, a un mes de la nueva administración gubernamental del país, según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas que realizó el Banco Central de Reserva (BCR).

La encuesta, que se realizó en la segunda quincena de agosto a una muestra representativa de empresas de los diversos sectores económicos del país, así como a instituciones financieras y analistas económicos, muestra que siete de los 12 indicadores de expectativas empresariales retrocedieron, pero se mantienen en el tramo optimista, por encima de los 50 puntos.

Los indicadores de expectativas sobre la economía a tres y doce meses fueron los que registraron las mayores caídas, pero están arriba de los 57 puntos, considerando que el tramo optimista es a partir de 50.

Moderado

Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó a Correo que en las expectativas a 3 y 12 meses, “se puede pensar que hay una corrección respecto de julio, cuando fueron bastante altas en torno al gobierno entrante. Ahora, esas expectativas se han moderado pero continúan siendo positivas”.

Además, a 3 y 12 meses se sentirá el impacto más fuerte del Fenómeno El Niño , “entonces es razonable pensar que las expectativas de la economías y del sector sean menores”.

Refirió que es importante reconocer que los indicadores siguen, en su mayoría, por encima de su nivel promedio de la primera mitad del año. “Entonces, las expectativas están mejor que lo que eran durante la campaña electoral”, anotó.

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