El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró improcedente la solicitud de Vladimir Cerrón para viajar a la ciudad de Huancayo (Junín) entre el 6 y el 18 de setiembre de 2026.

La decisión fue adoptada por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien consideró que el pedido fue presentado fuera del plazo establecido.

Según la resolución judicial, la defensa de Vladimir Cerrón presentó la solicitud el 1 de setiembre, apenas tres días hábiles antes de la fecha prevista para el inicio del desplazamiento. Además, el escrito fue ingresado en un cuaderno o incidente distinto al correspondiente a la medida de comparecencia.

El juzgado señaló que la presentación tardía del pedido impedía garantizar el principio de contradictorio entre la defensa y el Ministerio Público. Asimismo, precisó que el reducido margen de tiempo dificultaba la eventual programación de una audiencia pública en caso de que la Fiscalía formulara oposición.

La defensa había solicitado autorización para que Cerrón se trasladara a Huancayo por motivos personales, laborales, residenciales y familiares. Sin embargo, el magistrado resolvió declarar “no ha lugar” al pedido debido a la extemporaneidad de la solicitud.

Finalmente, el juez exhortó a la defensa de Cerrón a que, en futuras solicitudes de autorización de viaje, presente los pedidos en el incidente correspondiente y con una antelación mínima de diez días hábiles respecto de la fecha prevista para el desplazamiento.

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