En el marco del Convenio de Cooperación Económica y Técnica, el Gobierno de la República Popular China donará 100 millones de yuanes de Renminbi al Estado peruano, con el objetivo de financiar proyectos de cooperación para el desarrollo que ambas naciones acuerden en etapas posteriores.

El documento firmado en la ciudad de Lima el 4 de agosto de 2025 establece que los detalles específicos de cada proyecto serán definidos en acuerdos complementarios que las partes suscribirán oportunamente.

La donación equivale aproximadamente a 50 millones de soles peruanos.

Además, refiere que el Banco de Desarrollo de China y el Banco de la Nación del Perú abrirán en sus respectivos libros una cuenta libre de interés y libre de gastos con el nombre del banco contraparte: “Cuenta de donación No. 2025/1”, donde cada entidad bancaria registrará el desembolso de la donación en Renminbi.

Asimismo, las dos entidades informarán periódicamente a ambos gobiernos de la situación de la donación. Su finalidad es “desarrollar aún más las relaciones amistosas y profundizar la cooperación económica y técnica” entre ambos países.

Cabe mencionar que el convenio entrará en vigor al décimo día de que ambas partes se comuniquen diplomáticamente el cumplimiento de sus procedimientos internos de ratificación, y permanecerá vigente hasta que todas las obligaciones pactadas hayan sido ejecutadas en su totalidad.