El Congreso reanudó este viernes 28 de noviembre, la sesión del Pleno para someter a votación los dictámenes de las leyes de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero correspondientes al Año Fiscal 2026.

La decisión fue comunicada por Oficialía Mayor tras el pedido del presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto.

Durante el debate previo, legisladores de distintas bancadas insistieron en que el Ejecutivo atienda demandas sociales pendientes y respaldaron ajustes orientados a financiar obras de desarrollo y resolver reclamos laborales en diversas regiones.

Esto generó un volumen atípico de pedidos de modificación a las tres leyes financieras, lo que, según Soto, exige una evaluación técnica minuciosa por parte del Congreso y del Ministerio de Economía y Finanzas.