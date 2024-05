“Quien no arriesga no gana”, es una frase común al considerar si invertir o no nuestro dinero. Hoy en día, se ofrecen múltiples productos financieros que buscan captar recursos bajo la promesa de una rentabilidad, a veces moderada; y otras, irreal.

En años recientes, los fondos de inversión privados han adquirido atractivo por permitir una estructura legal y financiera diseñada para captar recursos a mediana y gran escala, ejecutar un plan de inversión y asegurar a sus inversionistas un manejo diligente de sus aportes. Este mecanismo puede ser una opción de inversión en estos meses en los que algunos están retirando el dinero de la AFP y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

En detalle, Carlos Enríquez, gerente del área Corporativa y M&A en Valderrama Abogados, explica que los fondos de inversión son patrimonios conformados por el conjunto de aportes de inversionistas, diseñados con el objetivo de captar una cantidad significativa de capital que permita una inversión a mediana y gran escala en diversos sectores. Estos requieren de una sociedad gestora que se encargue de su representación, administración y establecer los términos y condiciones legales que permitirán su funcionamiento.

A continuación, el estudio Valderrama Abogados brindas 5 recomendaciones antes de tomar la decisión de invertir en un Fondo de Inversión Privado:

Supervisión y publicidad del Fondo. Esta clase de fondos no se encuentra supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), por lo que toda publicidad del fondo debe señalar claramente esto en todo momento. “Es esencial que los inversionistas comprendan que, al no estar regulados por la SMV, los fondos de inversión privados pueden presentar un mayor riesgo y deben ser evaluados con mayor detalle”, señala Enríquez. Garantías y administración del capital. Es vital conocer qué garantías se otorgan para asegurar la correcta administración del capital y los flujos de utilidades que generarán las inversiones del fondo. “Un indicador de seriedad en un proyecto es el uso de figuras como fideicomisos de titulización, que aseguran una administración independiente de los flujos del proyecto”, menciona Enríquez. Conocer a la gestora del fondo. Se debe solicitar toda la información relevante de la sociedad gestora: relación de accionistas, estatutos sociales, convenios de accionistas, cargas o gravámenes sobre sus acciones y estados financieros. “La transparencia en la información de la gestora es clave para evaluar su solvencia y capacidad de administración”, añade Enríquez. Conocer a los agentes clave del Fondo. Es crucial realizar una búsqueda sobre cumplimiento normativo (antecedentes) y prevención de lavado de activos (SPLAFT) tanto de la gestora, sus accionistas, representantes, así como los miembros de las comisiones del fondo. “Investigar el historial y la reputación de los agentes clave puede prevenir riesgos asociados a la mala administración o actividades ilícitas”, destaca el especialista del estudio Valderrama Abogados. Reglamento de participación en el Fondo. El reglamento debe detallar el tipo de rentabilidad que se ofrece, monto límite de captación de capital para iniciar operaciones, plazos de inversión y desinversión, limitaciones a derechos de voto que podrían asignarse a los inversionistas, asegurar los derechos de supervisión, comisiones que se deben pagar a la gestora y comisiones, así como el proceso de liquidación del fondo y su tratamiento tributario. “Un reglamento claro y detallado protege a los inversionistas y define claramente sus derechos y obligaciones”, concluye Enríquez.

Por último, señala que, al considerar una inversión en un fondo de inversión privado, es fundamental realizar una investigación exhaustiva y entender todas las implicaciones legales y financieras. Estas recomendaciones pueden ayudar a tomar decisiones informadas y seguras.

