El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, anunció que el proyecto minero Tía María podría entrar en operación en 2027, lo que marcaría un hito para el sector y la reactivación de la inversión minera en el país.

Ortiz destacó que el avance del proyecto es resultado de acuerdos y alineamientos entre diversos actores involucrados. Señaló que esta articulación ha permitido destrabar el proceso que se mantuvo por años estancado.

“Todos los enfoques que hemos escuchado, desde permisos, competitividad y cumplimiento de plazos, apuntan en la misma dirección”, afirmó durante la Semana de la Ingeniería de Minas, organizada por el Colegio de Ingenieros del Perú.

El vicepresidente del IIMP subrayó que Tía María se ha convertido en un caso emblemático de cómo el consenso puede revertir escenarios que parecían inviables.

“Creo que es un orgullo que un proyecto que se veía como algo imposible finalmente ha encontrado el mecanismo para avanzar”, señaló Ortiz. Añadió que este progreso constituye un voto de confianza para el Perú y podría incentivar a los inversionistas a retomar su interés por la cartera minera.

Ortiz también remarcó que el desarrollo de Tía María tiene un impacto no solo productivo, sino también simbólico. Indicó que cada avance genera expectativas positivas y puede influir en la percepción de riesgo del país.

El directivo señaló que el Perú debe continuar trabajando para consolidar un crecimiento sostenido. “El consenso siempre es el primer paso para buscar más crecimiento. Si es un shock, bien; si es un 10% más cada año, también es válido. Lo importante es mantenernos en el carril del crecimiento”, apuntó.