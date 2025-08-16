La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi impuso una sanción de 50 UIT, equivalente a S/ 267 500, a la Asociación Educativa Casuarinas, administradora del Casuarinas International College, por no otorgar de manera oportuna una beca integral y la exoneración de pagos a dos estudiantes cuyo padre padece incapacidad permanente para trabajar.

De acuerdo con el expediente, desde 2020 el apoderado de los menores informó al colegio sobre su enfermedad crónica grave que requiere tratamiento permanente, así como las dificultades económicas que afrontaba.

Pese a presentar diversas solicitudes de apoyo, la institución no le comunicó la existencia de la Ley 23585, que reconoce el derecho a una beca integral para estudiantes con padres que no puedan trabajar y carezcan de recursos.

El 22 de septiembre de 2023, el padre formalizó la solicitud; sin embargo, la institución indicó que, de ser aprobada, se aplicaría recién en 2024, aunque la norma establece que la beca debe otorgarse desde la fecha en que surge la causa que la origina.

Asimismo, se verificó que el colegio solicitó documentos no contemplados en la Ley 23585 ni en su reglamento (D.S. 026-83-ED), lo que constituye un incumplimiento normativo. Por ello, la SPC ordenó la devolución de todos los pagos efectuados desde 2020 hasta agosto de 2023, incluyendo intereses compensatorios y moratorios, además de cualquier penalidad cobrada.

El Indecopi recordó que las instituciones educativas privadas están obligadas a garantizar la idoneidad y legalidad de los servicios que ofrecen, respetando los derechos de los consumidores, especialmente en casos que involucren a menores de edad y familias vulnerables.

También subrayó que se debe asegurar el respeto al derecho fundamental a la educación, sin imponer trabas administrativas contrarias a la normativa vigente.